Carnevale all’Ikea

Di
Pietro Pizzolla
-
In occasione del Carnevale, IKEA festeggia con i suoi visitatori più piccoli, promuovendo diverse attività a loro dedicate: da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio nel negozio IKEA di Salerno saranno organizzati laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l’orso Fabler che coinvolgerà i bambini durante tutti gli appuntamenti.

 

CALENDARIO APPUNTAMENTI

 

Sabato 14 Febbraio / martedì 17 Febbraio

“Vieni a trovarci in Maschera & Carnival parade”: una grande festa per tutti i bambini che si presenteranno in maschera in negozio e che avranno la possibilità di mostrare il proprio personaggio in una sfilata a tema. A seguire riceveranno un piccolo omaggio e potranno gustare una merenda gratuita.

 

Sabato 7 e domenica 8 Febbraio / sabato 14 e domenica e 15 Febbraio

“Caccia al tesoro”: un’attività per i bambini con le proprie famiglie che li coinvolgerà nel trovare indizi nascosti che consentiranno di completare una filastrocca in rima a tema Carnevale e ricevere un omaggio finale.

 

Inoltre, per tutti i visitatori, a fronte di una spesa minima di 100 euro, IKEA mette in palio premi fino a 500 euro in carta regalo IKEA, attraverso cartoline “gratta e vinci”, oltre ad un coupon del valore di 20 euro.

 

*Per maggiori informazioni sulle attività nei singoli store: https://www.ikea.com/it/it/campaigns/il-carnevale-che-ti-premia-pub50f17f90/

