Salerno Basket ’92-Costa Masnaga: sfida proibitiva al PalaSilvestri

Al PalaSilvestri arriva una delle squadre più forti del campionato e per il Salerno Basket ’92 si profila un’altra sfida durissima nel cammino verso la salvezza. Sabato 7 febbraio, con palla a due eccezionalmente fissata alle 17:30, le granatine ospiteranno la Limonta Costa Masnaga, seconda forza del torneo di Serie A2 femminile e formazione costruita per competere stabilmente ai vertici della classifica.

Una classifica che non sorride, ma la speranza resta viva

La situazione in graduatoria è tutt’altro che semplice per Salerno ’92, che occupa attualmente l’ultimo posto con 4 punti, ora in solitaria dopo il successo di misura di Viterbo sul campo di Milano Basket Stars. Il terzultimo posto, che garantirebbe l’accesso ai playout salvezza, dista sei lunghezze, quando al termine della stagione regolare mancano nove giornate. Numeri che raccontano una missione complessa, ma non impossibile.

In un campionato lungo e spesso imprevedibile, la squadra salernitana è chiamata a compiere una vera e propria rincorsa miracolosa, fatta di orgoglio, sacrificio e voglia di non arrendersi. Un percorso in salita che la società, lo staff tecnico e le giocatrici intendono affrontare fino all’ultimo possesso.

Tra infortuni e nuovi innesti: una stagione segnata dalla sfortuna

La stagione del Salerno Basket ’92 è stata pesantemente condizionata da una serie di infortuni che hanno ridotto all’osso le rotazioni, in particolare sotto canestro. Gli ultimi stop di Sara Valentino, sottoposta con successo a intervento chirurgico dopo la parziale lesione del tendine d’Achille, e di Nicoletta Scolpini, che nei prossimi giorni finirà sotto i ferri per la lesione del legamento crociato anteriore, hanno ulteriormente complicato i piani tecnici.

Nonostante ciò, la società non è rimasta a guardare. Patron Angela Somma continua a credere nella permanenza in Serie A2 e ha deciso di intervenire sul mercato: contro Costa Masnaga farà infatti il suo esordio Ludovica Tumeo, ultimo innesto in ordine di tempo. Non è escluso che già dalla prossima settimana possano arrivare altri rinforzi, nel tentativo di dare una svolta a una stagione finora avara di soddisfazioni ma non di impegno.

Costa Masnaga, una corazzata da affrontare senza paura

Di fronte, però, ci sarà una squadra estremamente organizzata, veloce e profonda. La Limonta Costa Masnaga è reduce da un percorso di alto livello, confermandosi come una delle realtà più solide del campionato. All’andata, sul parquet lecchese, le lombarde si imposero 75-68, dimostrando tutta la loro qualità offensiva e l’intensità difensiva.

Il divario tecnico è evidente, ma nel basket – soprattutto quando si gioca in casa – nulla è scontato. E proprio su questo fa leva Gennaro Di Lorenzo, allenatore del Salerno Basket ’92, che alla vigilia non nasconde le difficoltà ma rilancia con determinazione.

“Sarà una partita molto complicata, non solo per il valore dell’avversario, ma anche perché abbiamo perso profondità nelle rotazioni, soprattutto tra le lunghe, e perché a livello psicologico veniamo da un periodo difficile. Costa Masnaga è una squadra veloce, ben attrezzata e non a caso è la seconda forza del campionato. È un po’ come Davide contro Golia, ma io credo sempre nel finale che la storia ci insegna. Posso garantire che venderemo cara la pelle”.

Il PalaSilvestri come arma in più

A fare la differenza potrebbe essere ancora una volta il fattore campo. Il PalaSilvestri rappresenta un punto di riferimento per la pallacanestro femminile a Salerno e il calore del pubblico può diventare una spinta fondamentale in un momento così delicato della stagione. Anche per questo la società ha confermato l’ingresso gratuito, invitando tifosi e appassionati a sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, la gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del Salerno Basket ’92, permettendo a tutti di seguire una sfida che, al di là del pronostico, promette emozioni e grande intensità.

Davide contro Golia, ma la battaglia è aperta

Salerno Basket ’92–Limonta Costa Masnaga non è solo una partita di campionato: è il simbolo di una squadra che, nonostante tutto, rifiuta l’idea di arrendersi. Nove partite possono sembrare poche, ma nel basket ogni successo può cambiare l’inerzia di una stagione.

Contro una delle big della Serie A2, le granatine proveranno a scrivere una pagina di orgoglio sportivo, consapevoli che anche le imprese più difficili iniziano sempre da una sfida apparentemente impossibile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...