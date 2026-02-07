Due donne e un delitto, domenica 8 Teatro Genovesi

Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19, sul palco del Teatro Genovesi a Salerno (via Principessa Sichelgaita 12/a), nell’ambito della 17esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, ci sarà la Compagnia Linea di Confine di Roma con lo spettacolo Due donne e un delitto di Valentina Capecci.

Due donne e un delitto è una commedia giallo-comica in un atto unico, incentrata sul confronto tra due donne all’apparenza molto diverse — Carla, una giornalista brillante e cinica, e Viola, una donna attraente sposata con un uomo ricco — che si ritrovano loro malgrado coinvolte in un misterioso omicidio da risolvere. Le due, tra rivendicazioni, vecchie rivalità e scoperte inaspettate, finiscono per affrontarsi in un crescendo di sospetti, ironia e colpi di scena, mentre cercano di capire chi sia il vero colpevole e cosa nasconda quella notte movimentata.

Il festival nazionale Teatro XS Città di Salerno è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi con la direzione artistica di Enzo Tota e realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il Soroptimist Salerno e U.I.L.T.CAMPANIA.

I prossimi spettacoli in cartellone. Domenica 22 febbraio salirà sul palco la Compagnia La Cricca di Taranto con Farà giorno di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi. Il Festival riprenderà domenica 8 marzo con la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) e lo spettacolo Fuori dalla stanza di Marco Balma. Domenica 15 marzo sarà protagonista la Compagnia La Corte dei Folli di Fossano (CN) con Una teiera sbeccata di Stefano Sandroni, seguita domenica 22 marzo dalla Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze, che presenterà Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, in adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. L’ultimo spettacolo in cartellone è in programma domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in Nunca Mas di Gerry Moio. A chiudere la XVII edizione, domenica 19 aprile, sarà la serata finale di premiazioni, con uno spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

