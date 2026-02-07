Paestum Wine Fest Business si rinnova e torna dall’1 al 3 marzo

Paestum Wine Fest Business cambia pelle e torna, dall’1 al 3 marzo 2026, con la XV edizione del più grande salone del vino del Centro e del Sud Italia. Nuovo orientamento per l’evento nato all’ombra dei Templi di Paestum che da festival diventa fiera rafforzando gli incontri e le relazioni B2B, confermando una visione sempre più orientata all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla costruzione di relazioni commerciali nazionali e internazionali tra aziende vitivinicole e i più grandi operatori del settore.

L’evento, ideato da Angelo Zarra continua ad essere il centro del Business del vino italiano, realizzato con il sostegno del direttore Alessandro Rossi, prosegue il proprio percorso evolutivo nel segno delle opportunità, coinvolgendo i professionisti della filiera Ho.Re.Ca., del trade internazionale e della comunicazione di settore. Organizzata nell’epicentro del Mediterraneo, la fiera si conferma punto di incontro e riferimento per consorzi, cantine e player commerciali d’oltreconfine, oltre che per i più qualificati partner esteri, lavorando sulla sua naturale evoluzione verso un modello fieristico sempre più esclusivo e strategico per i mercati gravitazionali del vino.

Grande attenzione sarà riservata alla programmazione delle masterclass, che vedranno protagonisti i più autorevoli comunicatori,con i nomi più altisonanti tra critica e stampa di settore, sommelier ed esperti del panorama vitivinicolo italiano, insieme a ricercatori e divulgatori scientifici. Paestum Wine Fest Business continua la sua missione a voler contribuire e a promuovere la fiera come un autentico Osservatorio sulle tendenze del vino e del business, con focus su innovazione, sostenibilità e nuove forme di distribuzione nelle attività previste da programma, tra masterclass e monitor informativi.

Per il terzo anno consecutivo, Matteo Zappile mantiene il ruolo di Official Brand Ambassador di Paestum Wine Fest e fondatore del Wine Club PWF e torna con una esclusiva Wine List firmata da alcuni dei più grandi sommelier italiani provenienti dalla ristorazione stellata e dalle realtà più affermata della divulgazione di settore, simbolo di eccellenza, autorevolezza e cultura dell’Alta Cucina del vino in Italia e nel mondo.

