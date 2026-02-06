Maltempo, nuova allerta per tutta la giornata

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali, su tutto il territorio regionale per l’intera giornata di oggi.
L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata.
Venti localmente forti sud-occidentali, con possibili raffiche.
