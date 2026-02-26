Ancora un morto sul lavoro, operaio precipita da un solaio a Cava

Un nuovo drammatico incidente sul lavoro ha scosso il Salernitano: un operaio di 61 anni, residente a Siano, ha perso la vita dopo essere precipitato da un solaio in un cantiere di Cava de’ Tirreni. L’uomo stava partecipando ai lavori di demolizione in un edificio di via XXV Luglio quando, secondo le prime ricostruzioni, il solaio avrebbe ceduto sotto i suoi piedi, facendolo precipitare nel vuoto.

Il 61enne è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” da un uomo che inizialmente non aveva chiarito il proprio ruolo. Solo in seguito si è scoperto che si trattava di un collega di lavoro. La prima versione fornita parlava di una caduta accidentale avvenuta altrove, ma la dinamica non ha convinto gli inquirenti.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno permesso di ricostruire i fatti: l’operaio stava lavorando alla demolizione del solaio quando è precipitato da un’altezza di circa cinque metri, riportando ferite gravissime rivelatesi poi fatali. Le indagini ora puntano a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e a chiarire eventuali responsabilità nella gestione del cantiere.

La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia per chiarire ogni dettaglio utile alle indagini. L’obiettivo è stabilire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa.

Questo episodio si inserisce in una tragica sequenza di incidenti sul lavoro che continua a colpire la provincia di Salerno. La morte dell’operaio riporta al centro dell’attenzione il tema, ancora irrisolto, della sicurezza nei cantieri e della necessità di controlli più rigorosi per prevenire tragedie che, troppo spesso, si ripetono con dinamiche simili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...