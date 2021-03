Bando ISI INAIL 2020: domande dal 1 giugno 2021.

Per il bando Isi 2020 la data di inizio per la compilazione delle domande è stata fissata al 1 giugno 2021. Lo ha comunicato Inail sul proprio sito con il calendario completo delle scadenze.

Dopo aver dovuto revocare il precedente per dirottare i fondi sulle misure di emergenza contro il COVID 19 , l’Inail ha pubblicato il Bando nello scorso mese di novembre (allegato sotto), e mette a disposizione per il 2020 211.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come di consueto i destinatari degli incentivi del Bando ISI 2020 sono:

le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

gli Enti del terzo settore ma solo ed esclusivamente per l’asse 2, .

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento che sono i seguenti:

L’importo massimo erogabile ad ogni azienda è di :

di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3,

di 50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4.

Modalità e scadenze per la domanda – Bando ISI 2020

Come promesso INAIL ha comunicato l’apertura delle procedure informatiche di compilazione delle domande che scatteranno il 1 giugno 2021

C ompilazione domande dal 1 giugno 2021 al 15 luglio 2021 ore 18.00

download codici identificativi dal 20 luglio 2021

Comunicazione regole tecniche per l’invio della domanda online entro il 15 luglio



