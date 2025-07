Auto a GPL in fiamme sull’A2 a Petina, intervento VdF

Un episodio drammatico ma dal finale toccante si è verificato sabato 13 luglio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Petina (Salerno).

Intorno alle 9:25 un’auto alimentata a GPL che viaggiava in direzione Sud, in una giornata di traffico intenso ha preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Gli occupanti, tra cui un bambino, sono tutti usciti dall’auto appena in tempo.

Sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Sala Consilina che hanno domato le fiamme rapidamente, la Polizia Stradale che ha gestito il traffico ed il personale Anas che ha messo in sicurezza il tratto.

L’incidente ha causato rallentamenti per alcuni chilometri.

Parziale riapertura in tempi brevi grazie alla prontezza dei soccorsi.

Una foto diventata virale mostra il caposquadra Bruno Mangieri dei Vigili del Fuoco con il bambino in braccio, appena salvato. Il piccolo, con spontaneità e gratitudine, ha detto al suo soccorritore:

«Ma lo sai che ti voglio tanto bene?»

Un gesto semplice, ma potente, che ha toccato il cuore di molti e ha trasformato un momento di paura in un simbolo di umanità.

