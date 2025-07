Incidente sul raccordo Avellino-Salerno: dieci feriti

Un grave incidente stradale ha causato il ferimento di dieci persone sul raccordo autostradale tra Avellino e Salerno.

Poco dopo le 13:30 di ieri tra gli svincoli di Solofra e Montoro Nord, direzione Salerno, si sono scontrate 3 automobili, causando il ferimento di dieci persone, tutte trasportate in ospedale.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Avellino che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli, sopraggiunte quattro ambulanze, poi aumentate per assistere tutti i feriti, la Polizia Stradale presente per i rilievi e il personale ANAS che ha gestito la viabilità e il ripristino della carreggiata.

L’incidente ha causato rallentamenti significativi durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

