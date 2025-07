Il dottor Francesco Caggiano nuovo presidente del “Rotary Club Salerno”.

“Dobbiamo essere le sentinelle del nostro territorio”. Una maggiore presenza sul territorio è l’obiettivo prioritario che si è prefissato di raggiungere il dottore commercialista Francesco Caggiano che è il nuovo presidente del “Rotary Club Salerno”. Lo ha annunciato durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio di Consegne” tenutasi sull’incantevole terrazzo sul mare del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Il neopresidente ha ricevuto il collare con tutti i nomi dei sessantanove presidenti del Club, fondato nel 1949, dal presidente uscente, l’avvocato Rino (Bonaventura) D’Alessio. Il Presidente Francesco Caggiano che è socio rotariano dal 2004 – “Fui presentato al Club, presieduto allora dal dottor Carlo Vigorito, dal dottor Antonio Vetrano” – ha presentato il suo programma che prevede, nel segno della continuità, il proseguimento di alcuni progetti già avviati e la pianificazione di nuovi progetti tra i quali quelli dedicati al disagio giovanile:” Approfondiremo le varie sfaccettature del disagio giovanile che si manifesta in diverse forme, tra cui la violenza, il bullismo, il cyberbullismo e le dipendenze da sostanze come droghe, alcol e psicofarmaci. Coinvolgeremo in questi progetti anche il Comune di Salerno, la Polizia di Stato ed altre associazioni del territorio che hanno competenze specifiche in questo settore. Per quanto concerne il progetto distrettuale cercheremo di sostenere gli ospiti di una casa famiglia e anche di una casa di accoglienza per madri vittime di violenze e per bambini abbandonati”. Il Presidente Caggiano ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President Bonaventura D’Alessio; Presidente Incoming Giulio Trimboli; Vice Presidente Francesco D’Acunto; Segretario Marco Sprocati; Tesoriere Giuseppe Giannattasio; Prefetto Alessandro Ruggiero; Consiglieri: Francesco Salvato, Bruno Bisogno, Marcello Orio, Giuseppe Romanelli. Consigliere Delegato Internet Francesco Di Filippo. Segretario Esecutivo Sara Martucciello. Delegato Rotaract e Interact Anna Gallo. Presidente Rotaract Roberta Palumbo. Presidente Interact Clemente Ingenito. Il Presidente uscente Rino D’Alessio attraverso un suggestivo video, realizzato dal socio Mario Petraglia, ha ricordato i progetti realizzati tra i quali quello che ha visto coinvolti gli studenti del “Liceo Artistico Sabatini – Menna”, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte, che hanno realizzato cinque busti e un tondo in ceramica raffiguranti i fondatori e i Magister della Scuola Medica Salernitana che sono stati donati alla città. Un progetto realizzato insieme ai presidenti dei cinque Club Rotary salernitani: “Salerno Duomo”, Presidente Eduardo Grimaldi, “Salerno Est” (Edoardo Ventura); “Salerno Picentia” (Raffaele Brescia Morra); “Salerno Nord dei Due Principati” (Lucio De Caro). L’avvocato D’Alessio ha ricordato anche il progetto “Mani Tese Verso il Futuro”, ideato dalla socia innerina Marianna Bortone Blasi, Past President del “Club Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto da Daniela Vessa Pezzuto, dedicato ai minori immigrati non accompagnati; il progetto di diffusione del numero nazionale 1522, antiviolenza e stalking:” 50 magliette sulle quali è stampato il numero 1522, che saranno incorniciate, saranno donate a ottobre ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Scuola Secondaria di I° Grado e dei Licei e Istituti Tecnici della Città di Salerno e saranno apposte negli atri, nei teatri e nelle Aule Magne di questi istituti per sensibilizzare i giovani sull’esistenza del problema della violenza. Saranno donate anche ai centri antiviolenza salernitani”. Il Presidente uscente ha anche ricordato il progetto realizzato insieme agli altri Club Rotary salernitani che ha consentito di donare un gommone di circa sei metri al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, nell’ambito del Progetto Diversità Equità e Inclusione (D.E.I.), che servirà di supporto alle attività sportive del Circolo e soprattutto per gli atleti “Special Olympics”. Il Past President D’Alessio ha ricordato anche il gemellaggio di Club” tra il “Rotary Club Salerno”, il “Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo”, presieduto dall’avvocato Luca Barretta, e il “Rotary Club Amerigo Vespucci di Firenze” presieduto dall’avvocato Alessandro Failla:” Con i Club di Firenze sarà realizzato un progetto per la realizzazione di una base scout, affianco alla struttura del centro della “Comunità Emmanuel” di Eboli, diretta da Domenico Porcelli”. Il Past President D’Alessio ha sottolineato l’importanza di ricoprire il ruolo di presidente di un Club Rotary:” È un’esperienza altamente formativa che offre l’opportunità di una crescita personale e professionale. Al di là dei progetti quello che resta è il rapporto di amicizia, la relazione che quest’anno è cresciuta tra i soci, nel rispetto reciproco e nel dialogo, cementata intorno ad un impegno comune”. Il Past President D’Alessio ha ringraziato tutti i componenti del Consiglio Direttivo e conferito la Paul Harris, la massima onorificenza del Rotary, a: Umberto Maria Cioffi, Palmira Dovinola e Alfonso Andria e un “Attestato di Merito” al “Circolo Canottieri Irno” presieduto dal dottor Giovanni Ricco, che è stato ritirato dal Vicepresidente Roberto Rescigno. Gli Assistenti dei Governatori Giuseppe Ascione, e Andre Di Lieto hanno portato i saluti del Past Governor Antonio Brando e del nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo La Preghiera del Rotariano è stata letta dalla dottoressa Antonia D’Alessio. Nel corso della serata sono stati presentati due nuovi soci del Club: il dottor Francesco Paduano presentato dal socio Luca Sensini e l’ingegner Raffaele Barbaro presentato dal socio Rocco Pietrofeso.

Aniello Palumbo

