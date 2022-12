Antonello De Rosa con la sua Traccia di Mamma apre i festeggiamenti dei 20 della sua Scena Teatro venerdì 16 auditorium centro sociale.

Tutto pronto per i festeggiamenti del ventennale che celebra la nascita dell’accademia formativa teatrale più seguita del sud Italia- Scena Teatro.

A scendere in campo per l’apertura dei festeggiamenti, Antonello De Rosa con il suo spettacolo “TRACCIA DI MAMMA” – il viaggio fra il delirio della colpa e la frustrazione della solitudine- al centro della drammaturgia di questo spettacolo, De Rosa posiziona la malattia mentale e la fede, quella fede che è baluardo di salvezza nell’ora dello sconforto. Un monologo in cui l’attore, che ne cura anche la regia, spazia e prende spunto dalla drammaturgia di Annibale Ruccello, di cui lo stesso- oggi- è il maggiore esponente e cultore. Da oltre 22 anni, De Rosa porta in scena questo spettacolo. Il debutto a Firenze nel luglio del 2001.

Il lento e implacabile tormento di una donna smarrita nel labirinto della sua mente offuscata, una donna alla deriva, schiacciata dalla follia e dalla memoria, da ricordi spesso abbaglianti, dal dolore di una perdita assurda e maledetta, affaticata da un ruolo e da una vocazione, da un’allucinazione che crede vera e reale e in cui continuamente si perde. Le donne di Antonello De Rosa, come quelle di Ruccello si consumano in silenzio, carnefici e vittime, luce e oscurità, trascinandosi per strade strette e buie e malinconicamente lunghe, senza orizzonti, ignorando l’alba, i tramonti, il mare. In una scenografia essenziale, attraverso un sapiente gioco di luci, prende vita la parola di Ruccello, assaporata e restituita con forza nuova, rivissuta nella sua brutale dolcezza e nella sua morbida crudezza. E si odono le voci di donne, di una donna che incarna tutte le altre. Nel finale domina implacabile l’immagine di una Madonna- Bambola, cui spetta l’ingrato compito di farsi adorare da un’umanità che fa scempio dell’amore.

Ancora gli ultimi, gli ultimi rinchiusi, gli ultimi soli, gli ultimi malati- quegli ultimi che De Rosa ha raccontato lungo tutta la sua carriera e che racconta ancora oggi attraverso il suo Teatro.

Venerdì 16 dicembre, nel “quartier generale” di Scena Teatro, l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno, in scena alle ore 21.00.

Info e prenotazioni al 3922710524