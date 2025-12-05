Anni ’90… Noi che volevamo la favola! Massimiliano Gallo al Delle Arti

Il Teatro Delle Arti accoglie Massimiliano Gallo con il suo nuovo spettacolo, “Anni ’90… Noi che volevamo la favola!”, in scena sabato 6 dicembre alle ore 20.45 e domenica 7 dicembre alle ore 18.00, nell’ambito della stagione teatrale diretta da Claudio Tortora.

Dopo il successo di “Stasera, Punto e a Capo!”, dedicato agli anni Ottanta, Gallo torna a raccontare – con il suo stile inconfondibile, ironico e lucido – un altro decennio che ha segnato un’intera generazione: gli anni Novanta.

Il nuovo spettacolo riparte simbolicamente dalla caduta del Muro di Berlino, l’immagine che aveva chiuso il lavoro precedente: un evento che sembrava annunciare una nuova era di ottimismo, libertà e possibilità. Ma davvero il mondo è cambiato? Gallo, con la sua consueta capacità di alternare leggerezza e profondità, accompagna il pubblico in un viaggio che svela il lato luminoso e quello dimenticato di quel decennio.

Gli anni ’90 sono stati la stagione delle canzoni iconiche – da Ligabue a Jovanotti –, dei fenomeni televisivi come il Karaoke di Fiorello, Non è la Rai, Bim Bum Bam, Baywatch, Blob, Art Attack; dei film che hanno segnato l’immaginario collettivo – da La vita è bella a Forrest Gump, fino al dilemma tra pillola rossa e pillola blu di Matrix. Ma sono stati anche gli anni dei videogame simbolo come Super Mario e Pac-Man, dell’arrivo del Viagra, della rivoluzione tecnologica e della prima idea di un mondo connesso.

Accanto alla nostalgia, Gallo non dimentica ciò che spesso si preferisce non ricordare: i conflitti che hanno attraversato il decennio, dal Ruanda alla ex Jugoslavia, la svalutazione della Lira, le conseguenze politiche ed economiche post-Mani Pulite, l’ingresso in politica di Silvio Berlusconi nel 1994, l’ascesa della Lega Nord. Un mosaico di eventi che hanno modificato profondamente l’Italia e il mondo.

Con la sua ironia sottile e la capacità di ridere “delle nostre disgrazie”, Massimiliano Gallo trasforma tutto questo in un racconto vivo, divertente e sorprendentemente attuale. Un’occasione per ritrovarsi, ricordare, riflettere e – soprattutto – continuare a fare festa.

“Raccontiamoli questi anni ’90 – dice Gallo – ridendo di ciò che siamo stati, di quello che ci eravamo promessi e di ciò che, in fondo, non è cambiato davvero. Che la festa continui…”

