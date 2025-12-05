Porto di Parole, sabato 6 a Olevano sul Tusciano

Redazione Gazzetta di Salerno
Domani (sabato 6 dicembre 2025) ad Olevano sul Tusciano si vivrà una giornata sospesa tra narrazioni e gesti creativi per il nuovo viaggio di Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti: strade, piazze (Ariano, Monticelli, Salitto) e frazioni diventeranno custodi di storie antiche e nuove. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Olevano sul Tusciano.

Tutto avrà inizio alle ore 10. Ad Ariano, in Piazza Umberto I, Ciccio Pasticcio guiderà i bambini in Che Pasticcio, un laboratorio di riciclo che è prima di tutto un modo diverso di guardare gli oggetti e la loro storia. Poco più in alto, a Monticelli, in Piazza Calò, gli attori del Teatro La Ribalta di Salerno li condurranno dentro Che Storia, un laboratorio teatrale dove la voce, il corpo e l’immaginazione diventano un’unica cosa. A Salitto, nella Piazzetta Madonna di Fatima, M. Elisabetta De Caro accompagnerà i piccoli a scoprire cosa è Il Corpo Racconta, un’originale esperienza musico-narrativa. Ogni attività durerà circa un’ora e mezza, abbastanza per perdersi e ritrovarsi dentro una storia.

Nel pomeriggio, Ariano diventerà il cuore pulsante del villaggio di Porto di Parole. A Villa Egidio Poppiti, dalle 15.30, si aprirà uno spazio emotivo: quello in cui i bambini entrano e gli adulti, per un momento, ricorderanno cosa significa stupirsi. Tra le 15.30 e le 17, Andrea Ballabio guiderà Un Natale da Raccontare, un laboratorio che parla di feste e di infanzia attraverso la voce collettiva della piazza. Poco distante, sotto la cupola, la cooperativa Saremo Alberi condurrà i visitatori in Tra le Stelle, una proiezione a 360° che restituisce la vertigine dei sogni quando si alza lo sguardo al cielo. Per i più piccoli, quelli dai 0 ai 4 anni, la Motor Sensory Room della cooperativa Giovamente offrirà un rifugio morbido e sensoriale, fatto di esplorazioni minute e scoperte lentissime. Intanto, il Maestro Valerio preparerà i suoi giochi in legno, custoditi nell’Area Giochi con il titolo Where is Valerio, un invito gentile a ritrovare la semplicità del divertimento di un tempo.

Alle 17.30, quando la luce del giorno cederà il passo a quella più intima del pomeriggio inoltrato, inizierà lo spettacolo che chiude la giornata: Il LanterNatale – Accendi la tua Stella, a cura di Ciccio Pasticcio. Lello Colore, il protagonista, ha un sogno grande quanto il Natale stesso: diventare l’assistente di Babbo Natale. Ma come accade in ogni storia che merita di essere raccontata, il cammino non è semplice. Lello dovrà attraversare dubbi, scoperte, risate, bans ballati insieme e persino la magia delle bolle di sapone. E sarà in quella strada, condivisa con il suo tutor Ciccio Pasticcio, che imparerà qualcosa che vale più del traguardo.

Per informazioni:
saremoalberiscs@gmail.com – WhatsApp 389 870 89 31

