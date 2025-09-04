Akasha Yoga Festival a Pellezzano sabato 6

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il Tat Yoga Center di Salerno presenta la prima edizione di Akasha Yoga Festival, in programma sabato 6 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle 23:00 presso l’Eremo del Santo Spirito di Pellezzano (SA).

Un evento gratuito e aperto a tutti, che celebra lo yoga, la musica e le discipline olistiche come strumenti di benessere e comunità. Akasha, che in sanscrito significa “spazio”, diventa metafora di un contenitore che dà voce e visibilità a professionisti locali, creando un incontro unico tra natura, spiritualità e cultura.

Programma

Classi

  • 16:00 Pilates – Miriam Marra
  • 16:30 Taiso – Gerardo Procida
  • 16:45 Yin & Yang Yoga – Cecilia Barone & Floriana Russo
  • 17:30 Yoga Tradizionale – Tat Yoga Salerno
  • 18:15 Hatha Yoga Flow & Aromaterapia – Ludovica Picardi

Pratica & Suono

  • 16:00–20:00 Musicoterapia – Soundhealing Salerno
  • 19:00 Kirtan – Luisa Leoncavallo
  • 20:00 Ecstatic Flow – Paola De Martino
  • 21:00 DJ Set – Voci della Terra – Ludovica Picardi

Attività

 

  • 16:00–21:00 Tatuaggi Henné – Carlotta Barba
  • 16:30 Trekking – Iolanda Rotondo
  • 16:00–21:00 Massaggi Olistici – Ilaria Araneo & Gianluca Coppola
  • 16:00–21:00 Live Painting Mandala – Nadia Leo
  • 16:00–21:00 Food Area – Pasticceria Conte

Info utili

  • Ingresso & attività: gratuiti
  • Data: sabato 6 settembre 2025, ore 16:00–23:00
  • Luogo: Eremo del Santo Spirito – Pellezzano (SA)
  • Prenotazioni: WhatsApp 329 688 3383
  • Instagram: @tatyogasalerno_official @akashayogafest

