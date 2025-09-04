Akasha Yoga Festival a Pellezzano sabato 6

Il Tat Yoga Center di Salerno presenta la prima edizione di Akasha Yoga Festival, in programma sabato 6 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle 23:00 presso l’Eremo del Santo Spirito di Pellezzano (SA).

Un evento gratuito e aperto a tutti, che celebra lo yoga, la musica e le discipline olistiche come strumenti di benessere e comunità. Akasha, che in sanscrito significa “spazio”, diventa metafora di un contenitore che dà voce e visibilità a professionisti locali, creando un incontro unico tra natura, spiritualità e cultura.

Programma

Classi

16:00 Pilates – Miriam Marra

– Miriam Marra 16:30 Taiso – Gerardo Procida

– Gerardo Procida 16:45 Yin & Yang Yoga – Cecilia Barone & Floriana Russo

– Cecilia Barone & Floriana Russo 17:30 Yoga Tradizionale – Tat Yoga Salerno

– Tat Yoga Salerno 18:15 Hatha Yoga Flow & Aromaterapia – Ludovica Picardi

Pratica & Suono

16:00–20:00 Musicoterapia – Soundhealing Salerno

– Soundhealing Salerno 19:00 Kirtan – Luisa Leoncavallo

– Luisa Leoncavallo 20:00 Ecstatic Flow – Paola De Martino

– Paola De Martino 21:00 DJ Set – Voci della Terra – Ludovica Picardi

Attività

16:00–21:00 Tatuaggi Henné – Carlotta Barba

– Carlotta Barba 16:30 Trekking – Iolanda Rotondo

– Iolanda Rotondo 16:00–21:00 Massaggi Olistici – Ilaria Araneo & Gianluca Coppola

– Ilaria Araneo & Gianluca Coppola 16:00–21:00 Live Painting Mandala – Nadia Leo

– Nadia Leo 16:00–21:00 Food Area – Pasticceria Conte

Info utili Ingresso & attività: gratuiti

gratuiti Data: sabato 6 settembre 2025, ore 16:00–23:00

sabato 6 settembre 2025, ore 16:00–23:00 Luogo: Eremo del Santo Spirito – Pellezzano (SA)

Eremo del Santo Spirito – Pellezzano (SA) Prenotazioni: WhatsApp 329 688 3383

WhatsApp 329 688 3383 Instagram: @tatyogasalerno_official @akashayogafest

Mi piace: Mi piace Caricamento...