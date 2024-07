Agrifood Future, presentazione 2a edizione lunedì 22 in Camera di Commercio

Lunedì 22 luglio alle ore 11 presso la Sala delle Conferenze della Camera di Commercio di Salerno in via Generale Clark 19-21 avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Agrifood Future, appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno e da Unioncamere che dall’8 al 10 settembre coinvolgerà istituzioni, imprese ed enti di ricerca con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto sul futuro dell’agroalimentare.

La conferenza stampa sarà occasione per presentare alcuni appuntamenti chiave della tre giorni. Tra questi, la presentazione di una parte della strategia “AI per il Made in Italy” di Google dedicata all’agroalimentare, che porterà a Salerno i rappresentanti della multinazionale tecnologica. Tra gli altri temi che saranno affrontati anche i tanti aspetti dell’agrifood, con un focus sulla sostenibilità, il turismo, la cultura, l’innovazione scientifica e l’intelligenza artificiale. Presentata in questa sede anche la Summer School, un progetto destinato ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al comparto dell’Agrifood.

All’evento parteciperanno: Andrea Prete , Presidente di Unioncamere

, Presidente di Unioncamere Alex Giordano, Professore e direttore scientifico di Agrifood Future.