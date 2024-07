Le giornate dell’Oro Giallo, A fronne ‘e limone, venerdì 19 e sabato 20 a Cetara

Il limone è di nuovo protagonista a Cetara il 19 e 20 luglio. Una due giorni di riflessioni ed attività di valorizzazione del cosiddetto ‘oro giallo’ della costiera.Fra luci ed ombre, fra elementi di debolezza e possibilità di rafforzamento del settore della limonicoltura, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’associazione di promozione sociale L’Innestoripropone la terza edizione de Le giornate dell’Oro Giallo. I temi trattati quest’anno sono il valore specifico e le peculiarità del limone della Costiera e le persistenti problematiche che inducono ad interrogarsi sul futuro del limone, confrontandosi con una realtà non sempre conosciuta.

Si parte venerdì 19 luglio 2024, alle ore 19,00,con unconfrontosul tema Il limone, questo sconosciuto. Ai saluti istituzionali dei rappresentanti del comune(il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica e il consigliere delegato al turismo Daniele D’Elia) seguiràl’introduzione del tema, a cura del presidente Secondo Squizzato. Moderati da Antonio Di Giovanni, giornalista de ‘LaCittà di Salerno’, si susseguiranno gli interventi del prof. Dott. Pio Vicinanza, dell’Università popolare Scuola Medica Salernitana,sulle proprietà mediche del limone, le testimonianze degli chef locali sull’uso del limone nella cucina campana, e gli interventi di Pasquale Senatore e dell’architetto Giuseppe Liguori che tratterà de ‘Il limone nelle arti figurative’. ‘Il nostro compito è tenere sempre i fari accesi sulla limonicoltura in Costiera – ha dichiarato Squizzato – per evitare il rischio che la superficialità di approccio, anche comunicativo, faccia dimenticare il persistere di alcune problematiche tutt’altro che risolte, come quelle dell’abbandono per le difficoltà ambientali e la scarsa remuneratività di un’attività che ha costituito un vanto per il nostro territorio.’ Concluderanno la prima serata l’esibizione del duo Francesco Di Crescenzo e Maria Rosaria Vitale, che presentano ‘Napoli Classica’ e una degustazione di specialità a base di limone.

Sabato20 luglio 2024, sempre alle ore 19,00 è programmato un confronto sul tema Il futuro della limonicoltura fra crisi e segni di risveglio. Dopo i saluti del sindaco e delconsigliere delegato all’agricolturaUmbertoBenincasa, il presidente Squizzato avvierà la riflessione sul tema della cooperazione in agricoltura con l’intervento di Giuseppe Cilento. Seguirà una riflessione sulle qualità certificate (IGP e biologico) a cura dell’agronomo Antonio Carrano, per finire con le testimonianze di appassionati agricoltori anziani, tutt’ora impegnati nei terrazzamenti, che si confronteranno con due giovanissimi (Armando Ferrigno e Lorenzo Liguori) che si stanno impegnando nella coltivazione dei limoneti, con l’auspicio che possano rappresentare un segno di speranza per il futuro del settore.

ModeraEmiliano Amato,direttorede ‘Il Quotidiano della Costiera’. Al termine e durante la degustazione di piatti a base di limone, esibizione del gruppo di musica popolare Progetto Sud di Luigi Di Crescenzo.Le Giornate dell’Oro Giallo, oltre che dal comune di Cetara,sono supportatedalle aziendeAgrocetus, Iasa, Olidata, Golosità,dai ristoranti Acquapazza, Alici come Prima,Dea Mangiona, Pane ‘e cocoos’,La Cianciola, Al Convento, e dalle aziende vinicole del territorio (Marisa Cuomo di Furore, Ettore Sammarco di Ravello, dalleCantine Giuseppe Apicella, Tenuta S. Francesco e Cantina Tagliafierro di Tramonti). Le degustazioni aiuteranno a raccogliere fondi per supportare le attività dell’associazione che, da oltre due anni, ha messo al centro dell’impegno la tematica dei piccoli coltivatori di limoni ed altre questioni ambientali. Nelle mattinate del 19 e 20 luglio è prevista lavisita guidata nei limoneti,su prenotazione (per informazioni:089262911 e 3480134049), in località ‘Corso vecchio’, con partenza da P.zza S. Maria di Costantinopoli, overso la frazione Fuenti,con partenza dal piazzale del cimitero.