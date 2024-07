Nocera Jazz Festival, Francesca Tandoi sabato 20

Il settimo e penultimo appuntamento del Nocera Jazz Festival è fissato per sabato 20 luglio ed è all’insegna del jazz pianistico e cantautorale made in Italy con Francesca Tandoi: la musicista torna ad esibirsi in Campania in esclusiva per il NJF 2024

Sotto la direzione artistica di Mario Berna, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore e la Sofy Music, il Nocera Jazz Festival 2024 offre otto giorni di eventi, per undici concerti, ricchi di live imperdibili con artisti proveniente dagli Stati Uniti, Brasile, Capo Verde/Portogallo, Cuba, Italia. Il programma è una celebrazione delle sonorità multietniche, dei colori, dei ritmi e i suoni che caratterizzano le musiche del mondo

Sabato 20 luglio

presso il Monastero di Sant Anna, inizio ore 21

INGRESSO GRATUITO con PRENOTAZIONE qui

Francesca Tandoi in concerto voce e piano

con Stefano Senni al basso e Giovanni Campanella alla batteria.