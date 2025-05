Edison, impianto fotovoltaico di 27 MW a Battipaglia

Edison annuncia l’entrata in esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico da 27 MW a Battipaglia, in provincia di Salerno. I lavori, coordinati dalla Divisione Ingegneria di Edison, hanno coinvolto 100 maestranze e 55 imprese, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro. L’impianto entra in esercizio a meno di un anno dall’avvio dei lavori, a conferma dell’efficienza operativa dell’intervento e dell’elevato livello di pianificazione.

Il nuovo impianto fotovoltaico di Edison ha una producibilità di 55 GWh, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 20 mila famiglie, l’equivalente di una città come Battipaglia, e di alimentare l’illuminazione dello Stadio Diego Armando Maradona per oltre 700 partite serali, evitando l’emissione in atmosfera di circa 25 mila tonnellate di CO₂ all’anno. L’impianto, inoltre, è dotato di un sistema di regolazione automatica dell’orientamento dei pannelli solari (tracker), che consente ai moduli fotovoltaici di seguire tutto il giorno il movimento del sole, massimizzando così la produzione di energia rinnovabile.

“L’entrata in esercizio dell’impianto di Battipaglia è un concreto esempio della forte accelerazione che stiamo imprimendo alla crescita delle rinnovabili in Italia e del nostro impegno per la decarbonizzazione del Paese”, commenta Marco Stangalino, Executive Vice President Power Asset Edison. “La Campania è modello esemplare di un percorso di transizione energetica dove si applicano le migliori tecnologie disponibili a beneficio delle sostenibilità e della sicurezza energetica: pochi mesi fa abbiamo inaugurato la più avanzata centrale termoelettrica del Paese a Presenzano, tra le più efficienti al mondo. Una infrastruttura strategica per facilitare la crescita di nuove installazioni rinnovabili, su cui manteniamo il nostro focus primario. Infatti, al momento qui nella regione, nelle province di Avellino e Benevento, abbiamo in iter autorizzativo 420 MW di nuova capacità eolica, per cui attendiamo gli esiti entro la fine del 2025, che si tradurrebbero in nuovi investimenti per circa 700 milioni di euro nei prossimi 5 anni”.

La Campania ha un ruolo cardine nella strategia di sviluppo rinnovabile di Edison, che prevede di accrescere il proprio installato green da oltre 2 a 5 GW, coprendo almeno il 40% del proprio mix di generazione elettrica al 2030. Il Gruppo è presente sul territorio attraverso tutte le principali attività, dalla generazione di elettricità fino alla vendita di luce e gas e servizi energetici e ambientali. Edison è proprietaria e gestisce oltre 340 MW di impianti eolici nella regione, che rappresentano circa il 10% della sua potenza rinnovabile installata.

Edison detiene complessivamente circa 8 GW di potenza installata distribuita su tutto il territorio italiano. È un operatore integrato lungo tutta la filiera elettrica: dalla produzione di energia alla gestione e manutenzione dei parchi di generazione, fino alla vendita ai clienti finali. Il suo parco produttivo è composto da oltre 250 centrali, tra impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici, nonché cicli combinati a gas (CCGT) che sono i più efficienti in Italia. Negli ultimi due anni ha realizzato e messo in marcia oltre 1,5 GW di capacità programmabile al servizio del Paese, grazie all’entrata in esercizio di due nuove centrali termoelettriche di ultima generazione in Veneto e Campania, tecnologicamente pronte anche per l’impiego di idrogeno. Nuova capacità flessibile, essenziale per bilanciare l’intermittenza delle fonti rinnovabili, tra le più avanzate ed efficienti al mondo.