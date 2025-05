Studenti alla scoperta dei nuovi progetti di Atena

Giovani “a scuola” di sostenibilità nei laboratori in cui si sperimentano sistemi per la produzione di energia pulita e si progettano, sviluppano e testano prototipi di mezzi per la mobilità alimentati a idrogeno e con bassissimo impatto sull’ambiente. Per gli studenti dell’Iti Giordani-Striano di Napoli si è tenuto, presso Atena Scarl, il distretto di Alta Tecnologia nei settori dell’ambiente e dell’energia nato nel 2014 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Parthenope, l’ultimo incontro del progetto “Studiare l’impresa, l’impresa di studiare” promosso dall’Unione Industriali di Napoli in collaborazione con Il Mattino e con l’ufficio scolastico regionale. L’iniziativa di orientamento al lavoro, che ha visto la collaborazione tra mondo accademico e imprenditoriale, ha offerto ai ragazzi un’occasione unica per scoprire le tecnologie più all’avanguardia nel settore e comprendere come la ricerca e lo sviluppo possano contribuire a costruire un futuro più green.

Durante la visita ai laboratori Atena, sotto la guida dell’Amministratore Unico Elio Jannelli, gli studenti hanno avuto modo di conoscere da vicino i progetti di ricerca di Graded, società napoletana del mercato energetico, socia e partner industriale del Distretto. Tra questi, spiccano Geogrid e H2RESTORE, due esempi di come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre l’impatto ambientale e promuovere la sostenibilità. Il progetto Geogrid in particolare, si concentra sullo sviluppo dell’energia geotermica a bassa e media entalpia, mentre H2RESTORE punta a creare un sistema intelligente di accumulo dell’energia capace di operare su diverse scale temporali, utilizzando tecnologie innovative a idrogeno.

Presente all’evento, Vito Grassi, amministratore delegato di Graded, che ha acceso i riflettori sull’importanza dell’innovazione e della formazione per costruire un futuro più sostenibile, invitando i ragazzi a considerare le opportunità offerte da questo settore in rapida evoluzione. “La nostra società investe continuamente nella crescita e formazione professionale del capitale umano – ha ricordato Grassi – per creare competenze e garantire un futuro più green alle nuove generazioni. Siamo convinti che la collaborazione tra mondo accademico e imprenditoriale sia fondamentale per promuovere l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili”.

Assieme a Grassi, a guidare gli studenti in questa ultima tappa del progetto anche Claudio Miranda, responsabile R&D di Graded, con l’ingegnere Maria Teresa Russo e Maria Assunta Cestaro.

Hanno partecipato all’evento anche il professore Nicola Massarotti dell’Università Parthenope, responsabile scientifico di Geogrid, e Libera D’Angelo, referente Education e Formazione dell’Unione Industriali Napoli.