Agrifood Future Researh venerdì 9 alla Sala Pasolini

La Camera di Commercio di Salerno presenta AGRIFOOD FUTURE RESEARCH, l’evento nazionale promosso da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno, in programma venerdì 9 maggio 2025 a partire dalle ore 10:00 presso la Sala Pasolini di Salerno, in occasione della Festa dell’Europa.

In occasione della Festa dell’Europa, la Camera di Commercio di Salerno e Unioncamere promuovono AGRIFOOD FUTURE RESEARCH, una giornata dedicata a giovani, imprese e ricerca per ripensare insieme il futuro del sistema agroalimentare.

L’evento si articolerà in due momenti principali:

Tavola rotondasulle sfide climatiche e la sostenibilità del comparto agroalimentare, con la presentazione dei risultati del progetto PNRR GRINS. Premiazione dell’Agrifood Future Award, il riconoscimento alle migliori tesi di laurea sull’innovazione nel food system.

L’incontro si concluderà con un focus sulle prospettive europee per il settore agroalimentare, con le linee guida di EIT Food e della Commissione Europea verso il 2040.

AGRIFOOD FUTURE RESEARCH

Giovani, ricerca e innovazione per il futuro del sistema agroalimentare

📍 Salerno, 9 maggio 2025 – Sala Pasolini, Salerno

Agrifood Future è l’evento nazionale promosso da Unioncamere in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno, che in sole due edizioni si è affermato come uno dei principali momenti di confronto sul futuro dei sistemi agroalimentari. Il suo successo si basa sulla capacità di unire approfondimenti scientifici, dati e ricerca con il dialogo diretto tra istituzioni, imprese e mondo accademico.

In occasione della Festa dell’Europa e all’indomani della conferenza organizzata dalla Commissione Europea sul tema “Modellare il futuro dell’agricoltura e del settore agroalimentare”, la Camera di Commercio di Salerno organizza una giornata speciale dedicata alla ricerca e ai giovani, protagonisti della transizione verso sistemi agroalimentari più sostenibili, resilienti e innovativi.

Un sistema agroalimentare da ripensare

Il foodsystem è oggi uno dei principali motori di cambiamento dell’ecosistema globale, ma anche tra i più vulnerabili alle crisi climatiche e geopolitiche. Entro il 2050, si prevede una popolazione mondiale di oltre 10 miliardi di persone: sarà necessario ripensare radicalmente le modalità di produzione, trasformazione, trasporto, confezionamento e consumo del cibo per ridurre l’impatto ambientale e salvaguardare gli ecosistemi.

Qual è il ruolo della ricerca e dei giovani in questa transizione?

Quali soluzioni propongono oggi i professionisti dell’agricoltura di domani?

Come stanno affrontando le imprese i rischi climatici?

Quali opportunità e ostacoli si incontrano nell’adozione di modelli sostenibili?

In che misura il clima di incertezza causato dalle nuove politiche dei dazi sono un freno per l’adozione di modelli sostenibili?

Il programma della giornata

Tavola rotonda – Cambiamento climatico, imprese e sostenibilità

Un momento di confronto a partire dai risultati di un’indagine condotta su un campione di imprese alimentari del Mezzogiorno, nell’ambito del progetto GRINS – Growing Resilient, Inclusive and Sustainable, finanziato dal PNRR (PE00000018, progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU).

Il progetto GRINS – promosso da un partenariato esteso che coinvolge università, centri di ricerca e istituzioni realizza ricerca di frontiera nel campo delle scienze economiche-politico-sociali e delle scienze dei dati, per fornire evidenze che orientino le politiche pubbliche, nonché le scelte di cittadini e imprese, contribuendo a una crescita del Paese più resiliente, inclusiva e sostenibile. Una delle sue principali innovazioni è la piattaforma “AMELIA”, che raccoglie dati utili per guidare analisi e scelte strategiche.

In particolare, un gruppo di lavoro (WP4 – Spoke 1) del progetto analizza le pratiche di sostenibilità nelle imprese, partendo da una survey che ha coinvolto quasi 10.000 aziende in tutta Italia. Il focus sul settore alimentare nel Mezzogiorno – curato dal Centro Studi delle Camere di Commercio – Istituto Guglielmo Tagliacarne – ha indagato tematiche come:percezione del rischio climatico, investimenti green, rendicontazione, adesione a programmi ambientali e strumenti di finanza sostenibile.

AGRIFOOD FUTURE AWARD – Le idee che fanno la differenza

La giornata si concluderà con la premiazione dei vincitori dell’Agrifood Future Award, il premio per le tesi di laurea magistrale (2022–2024) che promuovono l’innovazione sostenibile nei sistemi agroalimentari, organizzato da Rural Hack e Image Line.

La competizione, lanciata durante la scorsa edizione di AgriFood Future, è stata aperta a tesi provenienti da tutte le università italiane ed europee e valorizza progetti ad alto impatto ambientale, economico e sociale, in grado di attivare cooperazione tra imprese, comunità, istituzioni e attori territoriali.

Una giuria di esperti – con la direzione scientifica del prof. Alex Giordano (Università Federico II di Napoli, autore di “FoodSystem 5.0”) – ha selezionato i lavori più promettenti tra oltre 100 candidature, premiando:

3 premi per tesi provenienti da percorso agrario

3 premi per tesi provenienti da percorso non agrario

1 premio speciale in tema di Agricoltura ed Energie Rinnovabili

Le tesi vincitrici offrono soluzioni concrete e replicabili, già pronte per essere adottate dalle imprese per rispondere alle sfide agronomiche, organizzative e gestionali del presente.

Uno sguardo all’Europa: Vision 2040

L’evento si chiuderà con un momento di riflessione sulle prospettive future del sistema agroalimentare europeo, con le indicazioni di EIT Food sull’orizzonte strategico “Vision for European Agri-Food Systems by 2040”.

Un documento chiave che orienta le politiche europee e propone un modello di food system più equo, rigenerativo, connesso ai territori e alle comunità.

Un appuntamento per chi costruisce il futuro

AGRIFOOD FUTURE RESEARCH è pensato per giovani, imprese, professionisti, ricercatori e decisori pubblici che vogliono essere protagonisti del cambiamento.

Un’occasione per connettersi, confrontarsi, ispirarsi e orientarsi tra ricerca, cultura e innovazione.

📅 9 maggio 2025

📍 Sala Pasolini – Salerno

🔍 Dati, ricerca, imprese, cultura: per nutrire il futuro dell’Europa

AGENDA DEI LAVORI

MATTINA

Coordina e modera la sessione: Luigi Chiarello (Italia Oggi – Agricoltura Oggi)

– 10:30 Introduzione dei lavori

Agrifood Future 600 giorni dopo

Luigi Chiariello

– 10:45 Presentazione dei Risultati della Ricerca GRINS “Growing Resilient, INclusive and Sustainable”

Debora Giannini e Lucrezia Macigno, Centro Studi Tagliacarne;

Michele Lemme, Università di Torino.

– 11:15 Tavola Rotonda: : Dazi, Transizione green e PMI del settore agroalimentare

– Ermete Realacci Presidente della Fondazione Symbola e Presidente onorario di Legambiente

– Albino Maggio Professore Ordinario di Agronomia e Coltivazioni Erbacee dell’Universita’ Federico II di Napoli e referente del progetto europeo AgrifoodTEF https://www.agrifoodtef.eu/

– Emanuela Russo Vice Presidente Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

– Francesco Aversano Prof Associato di Diritto Agrario e Alimentare presso Università Federico II di Napoli

– 12:00 Conclusioni di Andrea Prete

Presidente CCIAA di Salerno e Presidente di Unioncamere

– 12:30 Chiusura lavori

POMERIGGIO

1° parte

Introduce e modera: Barbara Carfagna Giornalista e conduttrice TG1 Rai

– – 14:30 Apertura

Barbara Carfagna e Alex Giordano

– 15.00 FoodSystem 5.0: tra intelligenza collettiva ed intelligenze artificiali.

A cura del progetto PIDMed

– Alfonso Amendola – Università degli Studi di Salerno

– Maria Teresa Cuomo – Professore di Management dell’Innovazione dell’ Università di Salerno

– Annalisa Gramigna – Fondazione Ifel / Senior Researcher Rural Hack

– Antonio Santoro – Manager Hub Rete Salerno, Invitalia

2 ° parte

conduce: Cristiano Spadoni – Project Developer Image Line e referente progetti LIFE VitiCaSe e AgriDataKPI

– 15:30 Presentazione 7 Progetti vincitori Agrifood Future Awards

Enrico Giovanella

Visualizzazione di danni su pere causati da Halyomorpha halys mediante analisi multivariata di immagini iperspettrali nel vicino infrarosso

Michele Gullino (da remoto)

The application of a low cost depth camera and neural network for sizing apple fruits

Beatrice Danesi

Exploiting vineyard variability through selective harvesting of a white grape variety

Leonardo Nitti (da remoto)

Development of a Machine Learning algorythm to detect diseases in vineyard

Federica Amato (Da remoto)

Artificial Intelligence for detection and prevention of mold contamination

Chiara Tezza

Identificazione molecolare del microbiota coltivabile di vite e ricerca di rizobatteri con attività di promozione della crescita delle piante

Lamiaa Chab

Nexus of Renewable Energy, Agriculture, and Forestry: Synergies and Challenges for a Sustainable Energy Transition.

– 16:45 I giovani, ricerca e futuro del foodsystem: La nuova vision dell’EU verso il 2040 e il ruolo di EIT Food

Barbara De Ruggieri e Davide De Nicolò – Project Leader EIT Food Hub Italy