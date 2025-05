Caffè Trucillo celebra la Costiera Amalfitana

Caffè Trucillo, torrefazione indipendente che da tre generazioni firma il caffè torrefatto alle porte della Costiera Amalfitana, celebra il suo 75° anno dall’inizio dell’attività con i colori e le geometrie caratteristici dei borghi della Costiera.

Nasce così la nuova collezione Costa d’Amalfi 1950: tre miscele, contenuta ognuna in un barattolo di design che evoca la bellezza senza tempo dei luoghi iconici della Costiera, ispirandosi alle geometrie armoniose e ai colori essenziali delle maioliche che decorano i pavimenti e delle finestre che movimentano le facciate di questi meravigliosi borghi.

Perché? A rispondere è Antonia Trucillo, nipote del fondatore Cav. Cesare Trucillo: “nei primi anni di attività, a metà del Novecento, mio nonno Cesare partiva dal porto di Salerno, navigando lungo la costa per rifornire hotel e ristoranti che ancora oggi servono il nostro caffè. Questa collezione è un omaggio a quel viaggio, a quella visione e alla bellezza senza tempo di un territorio che continua a ispirarci, tazza dopo tazza.”

Non a caso il Cavaliere Cesare era per i suoi nipoti “nonno Moka” e Antonia Trucillo, tra i professionisti più esperti di caffè in Italia per la formazione, i titoli e i numerosi viaggi nei Paesi produttori acquisiti in soli dieci anni di attività nell’azienda di famiglia, è nota sui social come TheItalianCoffeeGirl.

Da allora, la torrefazione di Salerno ne ha fatta di strada: le sue miscele continuano a essere servite nei più prestigiosi bar, ristoranti e hotel della Costiera e in 40 Paesi nel mondo, nei ristoranti italiani e internazionali o nei più frequentati e iconici centri dello shopping delle grandi capitali.

Ecco le prime tre miscele della nuova Heritage Collection Costa d’Amalfi 1950:

VIETRI – 100% Arabica in grani

Vietri è la capitale delle ceramiche artistiche, simbolo di colori mediterranei

RAVELLO – 100% Arabica macinato

Ravello, un’incantevole melodia di colori e silenzi, sospesa tra cielo e mare.

POSITANO – Morning Blend macinato

Positano, un abbraccio di sogni e profumi sospeso sulla roccia.

“I caffè di eccellenza di questa nuova linea sono prodotti in quantità limitate nella nostra Hippocratica Roastery – spiega Antonia Trucillo, terza generazione e coffee sourcing manager – È la micro torrefazione che abbiamo voluto realizzare nell’ultimo anno all’interno della nostra sede. Il nome ‘Hippocratica’ celebra la storia della nostra città, perché Salerno è stata sede nel Medioevo della prima e più importante istituzione medica d’Europa. È un nome che evoca conoscenza, studio, approfondimento, cura della persona: lo stesso approccio con cui ci dedichiamo alla produzione del caffè.”

Qui nascono le produzioni esclusive create da Caffè Trucillo per chi cerca prodotti finissimi, per concedersi anche a casa l’alta qualità dei caffè speciali, prodotti capaci di raccontare una storia autentica, per tornare al piacere dei sapori di una volta. Come alcune insegne del retail gourmet: oltre alle sedi Eataly in Italia, Europa, USA e Canada, i barattoli di caffè Trucillo si stanno già facendo notare nei luoghi simbolo dello shopping di gusto italiani come Gran Gusto a Napoli, Dal Toscano a Mantova o La Dispensa del Mercato Centrale a Firenze, e internazionali come Fondaco dei Tedeschi a Venezia e Bloomingdale’s a New York. Queste insegne hanno già scelto i barattoli della Collezione Espresso Speaks Italian, decorati con i simboli della gestualità tipica italiana, e il Barattolo di design Estatico, avvolto da un prezioso tessuto artigianale made in Italy, decorato con colori e geometrie dei paesi produttori di caffè. Quest’ultimo ha vinto i Pentawards, prestigioso premio internazionale di packaging design.

La bellezza dei barattoli si sposa con la tecnologia della valvola proteggi aroma, che consente al caffè di continuare il suo ciclo ottimale di vita mantenendo intatte tutte le sue caratteristiche sensoriali. Realizzato in materiale 100% riciclabile, il barattolo vuoto diventa un prezioso oggetto di design in grado di aprire una finestra di memorie ed emozioni collegate a questi luoghi unici che nell’immaginario del pubblico internazionale incarnano l’ideale della bellezza e del buon vivere italiani.

“Siamo a Tuttofood per incontrare i professionisti del retail gourmet e avviare nuove collaborazioni. Oggi siamo in grado di combinare la nostra esperienza artigianale con la visione industriale e possiamo dar vita con Hippocratica Roastery a piccole produzioni artigianali di nicchia, anche su commissione, per realizzare prodotti e linee esclusive con cui rendere unica e speciale l’esperienza dei propri clienti”, conclude Francesco Giordano, direttore generale di Caffè Trucillo.

Con questa Heritage Collection chiunque, aprendo ogni barattolo e sorseggiando ogni tazzina, può risvegliarsi in Costa d’Amalfi.