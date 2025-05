Ruggi, Pronto Soccorso al collasso

La situazione al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno continua a peggiorare: accessi in crescita, ambulanze in stallo, tempi di attesa che in alcuni casi superano i cinque giorni, e una carenza cronica di personale medico. A lanciare l’allarme è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, che interviene con parole nette.

«Siamo di fronte a una crisi strutturale che non può più essere ignorata – afferma Polichetti -. Il Pronto soccorso è al collasso e i cittadini sono esasperati. Le liste d’attesa per interventi chirurgici e visite specialistiche sono ormai fuori controllo. Questo costringe molti a rivolgersi al privato, aggravando ulteriormente le disuguaglianze nell’accesso alle cure».

Polichetti non risparmia critiche anche alla gestione interna della struttura ospedaliera:

«Non è tollerabile che chi ha la responsabilità della direzione del presidio sia afflitto da situazioni di possibile incompatibilità, che rendono la sua presenza quantomeno inopportuna. Il direttore Walter Longanella deve chiarire pubblicamente la sua posizione».

Infine, l’esponente Udc annuncia iniziative pubbliche: «Se non arriveranno risposte chiare e interventi concreti, convocheremo a breve una conferenza stampa per informare i cittadini e chiedere un cambio di passo nella gestione del “Ruggi”. I cittadini salernitani meritano di più».