Acne in età adulta: quando la pelle cambia e la radiofrequenza ad aghi diventa un alleato prezioso

L’acne non è più solo un problema legato all’adolescenza. Sempre più persone, in particolare donne tra i 25 e i 45 anni, si trovano a convivere con una forma di acne che compare o persiste in età adulta, spesso in modo inatteso e difficile da gestire. Una condizione che va ben oltre l’aspetto estetico, incidendo sull’autostima, sulla vita sociale e sul benessere psicologico.

Negli ultimi anni la dermatologia ha fatto passi avanti significativi, introducendo approcci terapeutici sempre più personalizzati. Tra questi, la radiofrequenza ad aghi si sta affermando come un valido supporto nei percorsi di trattamento dell’acne adulta, soprattutto nei casi in cui la pelle risulta infiammata, spenta e segnata da cicatrici o discromie.

Perché l’acne compare anche in età adulta

L’acne adulta ha caratteristiche e cause differenti rispetto a quella adolescenziale. Non si tratta di una semplice prosecuzione del problema giovanile, ma spesso di una nuova manifestazione legata a fattori specifici.

Tra le principali cause individuate dagli specialisti troviamo:

Squilibri ormonali , legati al ciclo mestruale, alla gravidanza, alla menopausa o alla sospensione di contraccettivi orali

, legati al ciclo mestruale, alla gravidanza, alla menopausa o alla sospensione di contraccettivi orali Stress cronico , che incide direttamente sulla produzione di sebo e sull’infiammazione cutanea

, che incide direttamente sulla produzione di sebo e sull’infiammazione cutanea Stili di vita irregolari , con alimentazione sbilanciata, poco riposo e fumo

, con alimentazione sbilanciata, poco riposo e fumo Uso improprio di cosmetici , spesso troppo aggressivi o comedogeni

, spesso troppo aggressivi o comedogeni Inquinamento ambientale, che favorisce l’ostruzione dei pori e lo stress ossidativo

A differenza dell’acne giovanile, quella adulta tende a localizzarsi soprattutto nella parte inferiore del viso: mento, mandibola e collo, ed è spesso più resistente ai trattamenti “fai da te”.

I segnali da non sottovalutare

L’acne in età adulta si manifesta con lesioni infiammatorie persistenti, punti neri, pelle disomogenea e una maggiore tendenza alla formazione di macchie post-infiammatorie e cicatrici. Proprio per questo è fondamentale non improvvisare soluzioni, ma rivolgersi a un dermatologo per una diagnosi corretta e un piano terapeutico mirato.

Le terapie dermatologiche moderne

Oggi il trattamento dell’acne adulta prevede un approccio integrato, che può includere:

terapie topiche personalizzate

trattamenti sistemici nei casi più complessi

peeling chimici e trattamenti laser

tecniche di medicina estetica di supporto

In questo contesto si inserisce la radiofrequenza ad aghi, sempre più richiesta da chi desidera non solo controllare l’acne, ma anche migliorare la qualità complessiva della pelle.

Radiofrequenza ad aghi VIVACE: cos’è e come aiuta la pelle acneica

La radiofrequenza ad aghi VIVACE è un trattamento medico-estetico che prevede l’utilizzo di aghi monouso che penetrano delicatamente e a profondità specifiche nel tessuto dermo-epidermico per stimolare il rilascio di molteplici fattori di crescita. La radiofrequenza è in grado di stimolare la neocollagenesi e la sintesi nuova elastina per stimolare i fibroblasti e favorire la rigenerazione cutanea.

Quando iniziare e quali risultati aspettarsi

I risultati della radiofrequenza ad aghi sono progressivi. Già dopo le prime sedute la pelle appare più compatta, distesa e luminosa, mentre i miglioramenti su texture e segni acneici diventano più evidenti nel corso delle settimane successive.

Generalmente si consigliano cicli di più sedute, programmati dal dermatologo in base alle caratteristiche della pelle e alla gravità dell’acne.

Il ruolo dello specialista

Affrontare l’acne in età adulta richiede competenze specifiche e una visione globale del paziente. A Salerno, la Dott.ssa Alessia Maiorino, specialista in Dermatologia e Venereologia, sottolinea l’importanza di percorsi personalizzati che integrino terapie mediche e trattamenti di medicina estetica.

«L’obiettivo non è solo eliminare le lesioni acneiche – spiega – ma restituire equilibrio, salute e qualità alla pelle, evitando cicatrici permanenti e migliorando il benessere complessivo del paziente».

Una nuova attenzione alla salute della pelle

L’acne adulta non va sottovalutata né vissuta come una colpa. Grazie ai progressi della dermatologia e a trattamenti innovativi come la radiofrequenza ad aghi, oggi è possibile affrontarla in modo efficace e consapevole, con risultati concreti e duraturi.

