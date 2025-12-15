Si estende servizio spesa a domicilio Amazon – Sole365

A partire da oggi, i clienti Amazon delle province di Avellino e Caserta e di nuovi comuni delle province di Napoli e Salerno potranno scoprire e acquistare tutto il necessario per la propria spesa giornaliera all’interno del store Sole365 su amazon.it/sole365, già disponibile dallo scorso 5 novembre a Napoli, Salerno e aree limitrofe.

L’assortimento di Sole365, insegna del Gruppo Megamark, socio di riferimento del Gruppo Selex per la Campania, comprende oltre diecimila prodotti e offre la possibilità di effettuare una spesa online completa: dai freschi alla cura della casa. Tra le categorie disponibili figurano prodotti a marchio Selex, frutta e verdura, carne, pesce e frutti di mare freschi, oltre a prodotti senza glutine, senza lattosio e vegani. Non mancano articoli per la colazione, birre e alcolici, così come proposte dedicate al mondo dell’infanzia, agli animali domestici e alla cura della casa. Il forte legame con il territorio in cui opera Sole365 lo si ritrova anche nell’ampio assortimento di prodotti regionali di qualità.

Il nuovo servizio con Sole365 espande ulteriormente l’offerta per la spesa quotidiana su Amazon dei clienti italiani, che oggi possono acquistare prodotti freschi in modo rapido e conveniente nelle città di Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino, Bologna e aree limitrofe su Amazon Fresh, e nelle città di Genova, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe.

I clienti di tutta Italia possono inoltre trovare su Amazon.it un’ampia selezione di prodotti per la spesa e per tutti i giorni a prezzi convenienti.

Grazie alla collaborazione con Sole365, da oggi i clienti Amazon residenti nei codici postali coperti dal servizio nelle province di Napoli, Salerno, Avellino e Caserta possono ricevere comodamente la propria spesa in giornata (per ordini effettuati entro le due ore precedenti alla fascia di consegna), dal lunedì al sabato o dal lunedì alla domenica a seconda del codice postale di riferimento. L’ordine minimo è di 30€ e i clienti possono scegliere l’orario desiderato in finestre di consegna di 2 ore (senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 120€ e con un costo di 5€ per ordini tra 30€ e 119.99€). È inoltre possibile pianificare le consegne fino a otto giorni in anticipo.

Il servizio di consegna della spesa con Sole365 è disponibile per tutti i clienti residenti nelle aree coperte, inclusi coloro non iscritti a Prime. In occasione del lancio, sarà possibile usufruire di una offerta dedicata: 10€ di sconto a fronte di una spesa minima di 100€ per i nuovi clienti. Per verificare i termini e condizioni dell’offerta e per maggiori informazioni sul servizio e sulla copertura nel CAP di interesse, visita amazon.it/Sole365.

