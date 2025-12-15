Givova Scafati, vittoria a Roseto

Una partita solida, nonostante l’assenza di Pullazi tenuto a riposo precauzionalmente e con le rotazioni sotto canestro notevolmente ridotte. La Givova Scafati ha dato un importante segnale di maturità a Roseto, conquistando un successo ampio nel punteggio (68-87) e consistente nella prestazione. Quattro giocatori in doppia cifra: Mascolo top scorer (18 punti), Iannuzzi da percorso netto (7 su 7 al tiro e un libero per i suoi 15 punti), l’efficacia di Allen e Walker, rispettivamente 17 e 14 a referto. Ma la gara racconta anche di un Mollura positivo e di un Italiano chiamato agli straordinari rispondendo presente. Oltre a Caroti che sta recuperando lo smalto di un tempo. Sono quattro i successi nelle ultime cinque partite per la squadra di coach Vitucci. A dimostrazione di un lavoro che sta segnando una crescita importante del gioco gialloblu. La testa è però già alla prossima, in casa contro la Juvi Cremona il 21 dicembre per il match prenatalizio, con l’obiettivo di allungare la striscia vincente e risalire ancora in classifica.

Starting five:

Liofilchem Roseto: Cinciarini, Robinson, Petrovic, Timperi, Cannon.

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi

La partita:

I canestri di Walker e Allen aprono la contesa per Scafati, con Roseto che tenta un timido allungo soprattutto con le giocate di Petrovic (8-6 al 3’). Ma sono i gialloblu a rimettere le marce alte, sfruttando le giocate di Mascolo e Iannuzzi. Così al 7’ è 12-16. Ma i padroni di casa sono tenaci e piazzano un controparziale che riporta la parità a quota 17. Vitucci mischia le carte, chiama in campo Italiano e Fresno, dopo aver messo dentro qualche minuto prima Caroti. Aumentano i giri del motore della Givova e al primo riposo il tabellone dice 19-21. L’inerzia sembra essere saldamente nelle mani degli ospiti. Un libero di Fresno e una tripla di Italiano aprono un primo varco negli equilibri avversari. Poi ci pensano ancora Allen dalla lunga, su assist di Mascolo, e di nuovo Fresno (23-30 al 15’). Cannon e Cinciarini sono tra i pochi a garantire una continuità per Roseto e la riportano quasi a contatto. Ma stasera la Givova Scafati è quasi sempre lucida e riesce a mantenere il controllo della gara grazie – in questa fase – soprattutto a Iannuzzi e a Mascolo già in doppia cifra a metà partita. Al riposo lungo si va sul 36-43 ed è anche il +7 per i gialloblu. Si rientra con Walker e il solito Mascolo sugli scudi. Al 25’ è nuovo massimo vantaggio per la Givova: +11 sul 42-53. Che qualche minuto dopo diventa +18 con una tripla e poi due liberi di Allen seguiti da un canestro dalla lunga di Mascolo (46-64 al 28’). L’ultimo riposo manda quasi in soffitta il match (51-66). Il quarto periodo è una sorta di garbage time prolungato. Si gioca ma con la consapevolezza, da parte dei padroni di casa, che Scafati abbia oramai acquisito il risultato. Tant’è che al 35’ è nuovo massimo vantaggio per i gialloblu: 53-77 (+24). I minuti così scorrono senza sussulti fino alla sirena finale del 68-87. E Scafati torna al successo, pensando già alla Juvi Cremona per allungare la striscia vincente.

Roseto – Givova Scafati 68-87 (19-21, 17-22, 15-23, 17-21)

Liofilchem Roseto: Sabatino 5, Gaeta 2, Cannon 13, Laquintana 2, Petrovic 9, Donadoni 3, Robinson 9, Landi, Tsetserukou 4, Timperi 7, Di Gregorio n.e., Cinciarini 14.

Head coach: Giovanni Bassi, assistente Marco Gullotto.

Givova Scafati: Walker 14, Chiera 2, Iannuzzi 15, Mollura 7, Allen 17, Italiano 5, Mascolo 18, Pullazi n.e., Caroti 5, Fresno 4.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

