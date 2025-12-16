Congrega Letteraria, ultimo appuntamento dell’anno a Vietri

Nell’ambito della XII edizione degli Incontri di cultura, l’associazione culturale di Vietri sul Mare “La Congrega Letteraria” invita alla lectio magistralis di: “GLI IMPERIALISMI SISTEMICI in età contemporanea”.

All’ultimo appuntamento del programma di quest’anno, dialogherà con il pubblico il prof. Giuseppe Foscari, docente di Storia contemporanea all’Università degli studi di Salerno.

L’evento, con i saluti istituzionali del sindaco dott. Giovanni de Simone e dell’assessore alla cultura avv. Daniele Benincasa, si avvarrà della presentazione e della moderazione del giornalista Aniello Palumbo.

L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, ore 18:30 presso l’Aula Consiliare del Comune, c.so Umberto I n.83, Vietri sul Mare (SA), con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’evento è pensato e organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare e la Pro Loco di Vietri sul Mare.

La ricerca intende analizzare i sistemi imperiali contemporanei, tenendo in debita considerazione le loro basi storiche, culturali e politiche. In particolar modo, il sistema imperiale russo e i suoi rapporti con l’Europa, gli Stati Uniti, la Cina e gli altri paesi del pianeta. Le prospettive politiche s’intersecano con quelle economiche, ma un ruolo fondamentale deve essere riconosciuto alle trasformazioni nel linguaggio della politica e alla delegittimazione degli organi e del diritto internazionale a seguito della presidenza Trump.

Giuseppe Foscari è docente di Storia contemporanea, Storia contemporanea delle relazioni internazionali, e Storia dell’Europa e del Mediterraneo presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno.

Ha all’attivo diverse curatele di volumi scientifici collettanei, come “Mediterraneo teatro delle incertezze. L’Unione Europea, l’Africa, il Medio Oriente, l’Italia, la Nato alla prova dei tempi”; “L’Europa e la scoperta dell’altro”, Ipermedium; “Il lungo respiro dell’Europa. Temi e riflessioni dalla Cristianità alla globalizzazione”, Edisud; e altrettanti contributi in volume a tema storico-sociale, come “Lo alluvione. Il disastro del 1773 a Cava tra memoria storica e rimozione”, Edisud; “I perché su Maradona. Glossario semiserio tra scienza, tecnica ed emozioni”, Bradipo libri. Ha all’attivo numerosi seminari e convegni; ha ricevuto diversi premi per la sua attività saggistica.

Ha pubblicato: “Stato, politica fiscale e contribuenti nel Regno di Napoli (1610-1648)”, Rubbettino Editore; “Il lungo 1922: da Roma a Salerno. L’entusiasmo della marcia il marcio dell’entusiasmo”, D’Amico Editore; “La gran machina della solleuatione. Due città e un capopopolo nella rivolta di Masaniello (1647-1648)”, Ipermedium Libri; “L’americana”, Marlin Editore; “Carlo Afan de Rivera. La politica e la modernizzazione conservativa nel Regno delle Due Sicilie”, D’Amico Editore; “Dall’arte alla professione: l’ingegnere meridionale tra Sette e Ottocento” Edizioni scientifiche italiane

