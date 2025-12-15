Servizio Far West, Polichetti: luci e ombre sul Ruggi

Nonostante il cambio dei vertici, sul più grande ospedale del Sud continuano ad addensarsi interrogativi e polemiche.

L’ultima puntata di FarWest, il programma di approfondimento in onda il venerdì sera su Rai3, è tornata a occuparsi dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, riportando l’attenzione su quello che viene definito il “sistema Ruggi”: un contesto segnato, secondo la trasmissione, da presunte irregolarità nelle nomine dirigenziali, gravi episodi di malasanità e diverse morti considerate sospette, quattro delle quali avvenute nel corso del 2025. Un quadro che, sempre stando all’inchiesta televisiva, avrebbe alimentato un clima interno pesante, con segnalazioni e denunce che avrebbero portato all’isolamento o a provvedimenti nei confronti di chi ha sollevato criticità.

Nel corso del servizio è stato intervistato anche Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che ha chiesto chiarezza e interventi immediati. «Quando emergono ombre così gravi su una struttura pubblica di questa importanza, non si può far finta di nulla», ha dichiarato Polichetti ai microfoni di FarWest. «Parliamo di un ospedale che serve un bacino enorme di cittadini e che dovrebbe garantire trasparenza, merito e sicurezza delle cure».

Secondo l’esponente dell’Udc, il nodo centrale resta quello della governance e dei controlli. «Le presunte irregolarità nelle nomine e i casi di malasanità raccontati non possono essere archiviati come episodi isolati», ha aggiunto. «Se davvero esiste un clima che scoraggia chi denuncia, allora siamo davanti a un problema sistemico che va affrontato fino in fondo».

Polichetti ha poi invocato l’intervento delle istituzioni competenti. «È necessario che il Ministero della Salute e la Regione facciano piena luce su quanto sta accadendo al Ruggi», ha concluso. «I cittadini hanno diritto a sapere e i professionisti onesti hanno diritto di lavorare senza pressioni o ritorsioni. La sanità pubblica si difende con la trasparenza, non con il silenzio».

