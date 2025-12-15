Servizio Far West, Polichetti: luci e ombre sul Ruggi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

Nonostante il cambio dei vertici, sul più grande ospedale del Sud continuano ad addensarsi interrogativi e polemiche.

L’ultima puntata di FarWest, il programma di approfondimento in onda il venerdì sera su Rai3, è tornata a occuparsi dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, riportando l’attenzione su quello che viene definito il “sistema Ruggi”: un contesto segnato, secondo la trasmissione, da presunte irregolarità nelle nomine dirigenziali, gravi episodi di malasanità e diverse morti considerate sospette, quattro delle quali avvenute nel corso del 2025. Un quadro che, sempre stando all’inchiesta televisiva, avrebbe alimentato un clima interno pesante, con segnalazioni e denunce che avrebbero portato all’isolamento o a provvedimenti nei confronti di chi ha sollevato criticità.

Nel corso del servizio è stato intervistato anche Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che ha chiesto chiarezza e interventi immediati. «Quando emergono ombre così gravi su una struttura pubblica di questa importanza, non si può far finta di nulla», ha dichiarato Polichetti ai microfoni di FarWest. «Parliamo di un ospedale che serve un bacino enorme di cittadini e che dovrebbe garantire trasparenza, merito e sicurezza delle cure».

Secondo l’esponente dell’Udc, il nodo centrale resta quello della governance e dei controlli. «Le presunte irregolarità nelle nomine e i casi di malasanità raccontati non possono essere archiviati come episodi isolati», ha aggiunto. «Se davvero esiste un clima che scoraggia chi denuncia, allora siamo davanti a un problema sistemico che va affrontato fino in fondo».

Polichetti ha poi invocato l’intervento delle istituzioni competenti. «È necessario che il Ministero della Salute e la Regione facciano piena luce su quanto sta accadendo al Ruggi», ha concluso. «I cittadini hanno diritto a sapere e i professionisti onesti hanno diritto di lavorare senza pressioni o ritorsioni. La sanità pubblica si difende con la trasparenza, non con il silenzio».

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE