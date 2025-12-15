Il Questore e la Polizia alla mensa Caritas

Si è svolto la scorsa settimana un significativo momento di solidarietà e vicinanza istituzionale presso la Mensa dei Poveri “San Francesco” gestita dalla Caritas Diocesana di Salerno-Campagna-Acerno.

Il Questore di Salerno, Dott. Giancarlo Conticchio, insieme a una delegazione di Dirigenti e Agenti della Questura, ha dedicato una giornata al servizio diretto, prodigandosi nella preparazione e nella distribuzione del pranzo per gli ospiti della struttura.

L’iniziativa, che si rinnova di anno in anno, ha voluto rimarcare la sensibilità e l’attenzione delle Forze dell’Ordine verso le fasce più vulnerabili della comunità salernitana. Alla giornata ha partecipato anche S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, che ha espresso il proprio apprezzamento per il gesto di comunione.

Un Segno di Prossimità e Dignità

La presenza del Questore Conticchio ai fornelli e del personale della Polizia di Stato in sala ha rappresentato un forte messaggio di integrazione e umanità, superando le barriere tra le istituzioni preposte alla sicurezza e coloro che vivono l’emarginazione sociale.

Don Antonio Romano, Direttore della Caritas Diocesana, ha commentato: “Ringraziamo il Questore Conticchio e gli uomini della Questura per questa iniziativa. La loro vicinanza è un sostegno morale e pratico che va oltre il singolo pasto. È la conferma di una collaborazione costante che ci affianca non solo nei momenti di festa, ma anche in quelli più delicati e complessi della nostra attività quotidiana a servizio della dignità umana.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività che la Caritas Diocesana realizza in collaborazione con le istituzioni locali per rispondere in modo concreto e coordinato alle crescenti esigenze del territorio.

