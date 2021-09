Zizzona Pub Self Service, la nuova sfida del caseificio La Fattoria.

Un’estate di successi e un autunno da vivere con il desiderio di seguire la scia delle coraggiose

sperimentazioni culinarie proposte presso il Zizzona Village nei mesi di incessante attività della

stagione estiva che volge ormai al termine.



Su queste basi – nonché sulla formula già esplorata con successo lo scorso anno – torna

protagonista a Battipaglia in Via Lettonia 4 il Zizzona Pub Self Service, area food all’aperto

accessibile dal prossimo giovedì 9 settembre dalle ore 20,30 e designata a soddisfare i palati dei tanti che vorranno farsi tentare da piatti decisamente “foodporn” abbinati a selezioni di birre artigianali e non.

Deliziosi panini con hamburger di bufalo, arancini al ragù di bufalo all’interno di una selezione di

fritti declinati nel rispetto di una materia prima unica nel suo genere, variegata offerta di carni di qualità – su tutte la bistecca di bufalo senz’osso – accompagnate da contorni da gustare ma anche piatti divenuti autentici must della cucina cara ai fratelli Paraggio, si pensi alla richiestissima Zizzona ripiena alla Parmigiana o alla Sorrentina.

Tutto questo ma anche tanto, tantissimo altro per un’offerta gastronomica serale diversa da quelle proposte dalla concorrenza che sappia coniugare tradizione e sperimentazione tanto sui prodotti quanto sulle modalità di fruizione del servizio, pensato come self-service anziché classica consegna al tavolo, in uno scenario giovane e caratterizzato dalla presenza di comode postazioni a sedere, gazebo nonché un ampio parcheggio destinato ad accogliere i clienti.



Sull’immediata apertura del Zizzona Pub Self Service si è pronunciato Luciano Paraggio,

amministratore del Caseificio La Fattoria che rivendica il fascino di una sfida che possa rivelarsi

come trampolino di lancio per un progetto che strizza l’occhio alla continuità nei mesi invernali: “Il successo di pubblico riscontrato lo scorso anno col pub temporaneo e quello di questa estate presso il Zizzona Village rappresentano un segnale rilevante relativo alla crescita della nostra attività aperta al pubblico: l’obiettivo dichiarato è quello di costruire una realtà definita non soltanto nel periodo estivo, grazie ad uno spazio interno che sappia – nei mesi invernali – ospitare i clienti intenzionati a privilegiare la nostra offerta ben diversa da quella dei pub di oggi.

Proponiamo, infatti, un menù variegato ed in costante aggiornamento, capace di caratterizzarsi per la qualità della materia prima e l’intenzione di esaltare, mediante coraggiose sperimentazioni, la mozzarella di latte di bufala e le selezioni di carni di bufalo che arricchiranno la nostra proposta nei mesi avvenire”.



Per assicurarsi un posto al Zizzona Pub Self Service è consigliata la prenotazione telefonica al

numero 3471770209; il menù completo con tutte le specialità proposte dalla cucina è consultabile sul sito internet: www.zizzonavillage.it/pub