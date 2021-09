Amazon sperimenta i pagamenti rateali per gli acquisti on line

Il mercato globale nel settore dei pagamenti rateali online secondo gli analisti di Grand view research, crescerà fino a 20,4 miliardi entro il 2028 con un tasso aggregato di incremento annuo del 22,4%.

Un mercato troppo importante per poterne stare fuori e qundi Amazon ha iniziato a sperimentare negli Usa il sistema “compra ora, paga dopo”, grazie a una collaborazione con Affirm, società fintech californiana specializzata nell’abilitare il servizio di pagamento a rate per il commercio al dettaglio.

Il sistema permetterà ai clienti di Amazon di suddividere il costo degli acquisti superiori a 50 dollari in pagamenti mensili. Una nota congiunta precisa che “i clienti non saranno ricaricati con commissioni nascoste o di ritardo”. Nei prossimi mesi il servizio sarà esteso a fasce di utenza sempre più ampie.

Anche Apple sta progettando di lanciare un servizio in collaborazione con Goldman Sachs. E’ notizia di luglio il lancio a breve di Apple Pay Later che permetterà di pagare in quattro rate ogni due settimane, senza interessi (“Apple Pay in 4”), oppure nell’arco di più mesi, ma con un interesse.

PayPal, si sta muovendo nel settore che ha fatto le fortune di Klarna, la più grande fintech europea (45 miliardi di dollari di valutazione). La compagnia svedese ha ottenuto il terzo round di finanziamento di 639 milioni di dollari a giugno, dando il via a una calda estate nel mondo “compra ora, paga dopo” , un metodo di pagamento molto apprezzato dai più giovani.

Kynetic, web agency di Salerno, nell'ambito della consulenza "Ecommerce di Successo" integra nei siti web di ecommerce che realizza i sistemi di pagamento rateale on line, fornendo assistenza sia nella fase di contrattualizzazione che di installazione delle funzionalità e di formazione.

