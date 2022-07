XXII Giornate Pediatriche Salernitane – 7/8 Ottobre 2022

Come ogni anno l’UNIPOSMS – UNIVERSITA’ SCUOLA MEDICA SALERNITANA, con il Patrocinio della Società Italiana di Pediatria e dell’Università degli Studi di Salerno, organizza il congresso Giornate Pediatriche Salernitane giunto alla XXII edizione.

L’evento è rivolto ai pediatri operanti in strutture ospedaliere, universitarie e territoriali, agli specializzandi in Pediatria, Biologi, Farmacisti e Operatori Sanitari del settore.

Il Congresso è un’occasione di aggiornamento e confronto su temi clinici di grande attualità: dalla nutrizione alle patologie correlate ad errate abitudini alimentari, dall’allergologia, alla neonatologia, alla gastroenterologia, all’infettivologia.

Quest’anno sono stati inseriti due Corsi teorico pratici utili ad una completa formazione del pediatra, in particolare un Corso di 4 ore in Ecograa Pediatrica ed un Corso BLSD pediatrico sempre più importante soprattutto per il pediatra di famiglia.

Particolare importanza in questa edizione è stata data all’obesità infantile e alle patologie metaboliche ad essa correlate, in una regione, la Campania, che è tra i primi posti in Italia per prevalenza.

Per la prima volta parleremo di medicina di genere in Pediatria.

Nella sessione d’infettivologia si parlerà della pandemia nel bambino con gli aggiornamenti di diagnosi, prevenzione e cura.

Una particolare attenzione è stata anche data all’importanza del microbiota come elemento essenziale per la cura e prevenzione di numerose patologie, gastrointestinali e non.

Le relazioni, articolate in varie sessioni, saranno tenute da professionisti di elevata qualità e competenza e dando ampi spazi dedicati alla discussione con la presenza di esperti discussant.

Saranno inoltre presentati da giovani medici alcuni casi clinici, comunicazioni e poster di particolare rilevanza e signicato didattico, selezionati per un Premio Scuola Medica Salernitana per la ricerca.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO E DEI CORSI

I corsi sono a numero chiuso e l’evento rientra nel programmadi Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute.

Destinatari dell’iniziativa:

Medici Chirurghi (Specialisti in Pediatria, Pediatria di libera scelta, MMG, Dermatologia, Allergologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Malattie infettive, Dietologia);

Biologi, Farmacisti ed Infermieri.

Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione.

Per ricevere maggiori informazioni o per iscriversi:

FOMS – segreteria organizzativa

Tel.: +39.089.9849805

Mobile: +39.392.8393598

Email: info@fomsformazione.it