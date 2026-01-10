Viviani Story al Teatro Genovesi

Napoli inizio Novecento, le voci del popolo, la musica, l’ironia amara e la struggente umanità sono i temi al centro di “Viviani Story”, lo spettacolo della Compagnia dell’Eclissi ispirato alle opere del grande autore napoletano Raffaele Viviani, in programma domenica 11 gennaio, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Principessa Sichelgaita, 12a).

Diretto da Marcello Andria, lo spettacolo intreccia testi, canzoni e atmosfere vivianee, restituendo un ritratto vivido e pulsante di una città in continua trasformazione: una Napoli fatta di vicoli, artisti di strada, emarginati, suonatori, donne e uomini sospesi tra miseria e dignità.

“Viviani Story” non è un racconto unitario che mette al centro il teatro come strumento di memoria e identità. Le parole dell’autore vengono attraversate dal canto e dal ritmo, in una messa in scena fortemente evocativa, capace di parlare anche al presente. Con “Viviani Story”, la Compagnia dell’Eclissi rende omaggio a uno dei massimi interpreti della scena partenopea, riaffermando la forza contemporanea di un teatro che nasce dal popolo e al popolo continua a parlare.

Il cast corale dà corpo e voce all’universo vivianeo: Marcello Andria, Felice Avella, Rocco Barone, Gaetano Fasanaro, Fulvio Marino, Marida Niceforo, Gabriele Rosco.

Audio e luci sono curati da Antonio Cuccia; la produzione è della Compagnia dell’Eclissi con Enzo Tota che ne cura la direzione organizzativa.

Info e prenotazioni: 338 2041379

Sito web: www.compagniadelleclissi.eu

