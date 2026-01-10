Viviani Story al Teatro Genovesi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

Napoli inizio Novecento, le voci del popolo, la musica, l’ironia amara e la struggente umanità sono i temi al centro di “Viviani Story”, lo spettacolo della Compagnia dell’Eclissi ispirato alle opere del grande autore napoletano Raffaele Viviani, in programma domenica 11 gennaio, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Principessa Sichelgaita, 12a).

Diretto da Marcello Andria, lo spettacolo intreccia testi, canzoni e atmosfere vivianee, restituendo un ritratto vivido e pulsante di una città in continua trasformazione: una Napoli fatta di vicoli, artisti di strada, emarginati, suonatori, donne e uomini sospesi tra miseria e dignità.

“Viviani Story” non è un racconto unitario che mette al centro il teatro come strumento di memoria e identità. Le parole dell’autore vengono attraversate dal canto e dal ritmo, in una messa in scena fortemente evocativa, capace di parlare anche al presente. Con “Viviani Story”, la Compagnia dell’Eclissi rende omaggio a uno dei massimi interpreti della scena partenopea, riaffermando la forza contemporanea di un teatro che nasce dal popolo e al popolo continua a parlare.

Il cast corale dà corpo e voce all’universo vivianeo: Marcello Andria, Felice Avella, Rocco Barone, Gaetano Fasanaro, Fulvio Marino, Marida Niceforo, Gabriele Rosco.
Audio e luci sono curati da Antonio Cuccia; la produzione è della Compagnia dell’Eclissi con Enzo Tota che ne cura la direzione organizzativa.

 

Info e prenotazioni: 338 2041379

Sito web: www.compagniadelleclissi.eu

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE