Vietri, frazioni al buio

Negli ultimi giorni, nelle frazioni di Vietri sul Mare si sono registrate diverse criticità che riportano al centro dell’attenzione la necessità di un’azione amministrativa più equa e capillare.
A Molina, un blackout della pubblica illuminazione ha lasciato al buio per giorni interi residenti e strade, creando disagi e problemi di sicurezza. A Dragonea, invece, un cittadino ha denunciato con foto sui social lo stato di degrado dei pali dell’illuminazione, in molti casi arrugginiti e marciti alla base. Infine, ad Albori, si moltiplicano le lamentele per il caos parcheggi, che nei weekend e nei periodi di maggiore afflusso rende complicata la vita dei residenti.
Di fronte a questa situazione, il gruppo consiliare di opposizione Vietri che Vogliamo – composto dai consiglieri Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta – chiede un intervento immediato dell’amministrazione comunale.
«Non è accettabile che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B – dichiarano i consiglieri comunali -. Tutti i vietresi, dal centro alle frazioni, devono poter contare sugli stessi livelli di sicurezza, decoro e qualità dei servizi».
Il gruppo sottolinea come le segnalazioni provenienti dalle frazioni siano sempre più frequenti e precise: «A Molina – spiegano – il blackout ha lasciato intere strade al buio per giorni, mentre a Dragonea i pali della luce in condizioni precarie rappresentano un pericolo concreto per l’incolumità pubblica. E non meno grave è la situazione di Albori, dove il caos parcheggi rischia di esasperare i residenti e scoraggiare i visitatori».
«Chiediamo all’amministrazione – aggiungono – di pianificare con urgenza interventi mirati nelle frazioni, prima che i problemi diventino emergenze. Non si può continuare a intervenire solo a fronte di segnalazioni o proteste».
Il gruppo Vietri che Vogliamo annuncia inoltre la presentazione di una richiesta formale di verifica dello stato della pubblica illuminazione e della viabilità nelle frazioni, con l’obiettivo di avviare un piano di manutenzione costante e trasparente.
«Le frazioni – concludono Serretiello, Scannapieco e Celenta – sono parte viva e fondamentale di Vietri sul Mare. Meritano rispetto, ascolto e servizi adeguati. Solo così potremo dire di vivere in una comunità davvero unita».
