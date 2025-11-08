Il Comandante dei Cavalleggeri Guide, il Colonnello Nicola Iovino, al “Rotary Club Salerno Est”.

“Alla vittoria ed all’onor son guida!” e “Servire al di sopra di ogni interesse personale” sono i motti che racchiudono la filosofia, l’essenza dei valori fondanti del prestigioso e antico “19° Reggimento “Cavalleggeri Guide” e del “Rotary”. Motti nei quali si ritrova il Colonnello barese Nicola Iovino che dall’otto settembre del 2023 è il 75° Comandante dei Cavalleggeri Guide:” Lo sarò fino al 21 novembre di quest’anno, quando cederò il comando al mio successore il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Trivellotto “, ha annunciato il Colonnello Iovino per il quale comandare è anche mettersi al servizio dei propri uomini:” I Comandanti cambiano, quello che rimane è la storia del Reggimento e gli uomini e le donne che ne fanno parte”. Il Colonnello Iovino è stato ospite della conviviale organizzata all’Hotel Mediterranea dal Presidente del “Rotary Club Salerno Est”, l’ingegner Ermanno Lambiase, in interclub con il “Rotary Club Nocera Apudmontem”, presieduto dalla dottoressa Marianna Giannella, rappresentata dal Vicepresidente Francesco Battipaglia. L’incontro è stato organizzato in occasione della “Festa Nazionale dell’Arma di Cavalleria” che è stata celebrata nel 108° anniversario della Battaglia di Pozzuolo del Friuli del 1917 come ha spiegato il Colonnello Iovino che ha raccontato la storia del “19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”:” È nato Il 10 aprile del 1859 quando Vittorio Emanuele II, con Regio Decreto, ordinò la costituzione dello Squadrone “Guide”. È l’unico Reggimento che porta nel nome la funzione, la motivazione per cui è stato creato. Le Guide avevano il compito di prelevare le truppe e condurle nei luoghi dove avrebbero dovuto affrontare i combattimenti”. Il Comandante ha ricordato che le celesti Guide sono l’ultimo Reggimento di Cavalleggeri rimasto in vita nell’Esercito Italiano: ” L’unico armato ancora di sciabola, anche se solo per compiti di rappresentanza” e parlato anche del glorioso Stendardo delle Guide:” Quel drappo dai tre smaglianti colori d’Italia, custode delle tradizioni del Reggimento, che è stato decorato con una Medaglia d’Oro e una d’Argento al Valor dell’Esercito, una Medaglia d’Argento e due di Bronzo al Valor Militare e una Medaglia d’Argento al Valor Civile. Questo Stendardo, durante i combattimenti, veniva portato da soldati portastendardo, su cavalli addestrati che durante la carica non dovevano mai cadere a terra”. Il Comandante ha ricordato quali sono le armi dell’Esercito Italiano e spiegato che la cavalleria italiana affonda le proprie radici nel feudalesimo:” Con oltre trecento anni di vita può essere considerata la più antica Arma combattente”. Iovino ha spiegato quali sono state le prime Unità di Cavalleria e come si sono evoluti i reggimenti:” La prima unità di Cavalleria è stata il “Dragons Blues”, fondata nel 1683, che oggi porta il nome di “Genova Cavalleria”. Il Comandante Iovino ha anche raccontato di quando è stata introdotta la sciarpa azzurra:” Nel 1572 Emanuele Filiberto Duca di Savoia, Comandante della Cavalleria Imperiale delle Fiandre e della Cavalleria Spagnola, dispose che tutte le sue “genti d’arme” avrebbero dovuto indossare una sciarpa azzurra per distinguersi”. Il Colonnello Iovino ha spiegato che il progresso tecnico – scientifico ha imposto una profonda trasformazione della struttura e degli armamenti della cavalleria:” Il cavallo oggi è stato sostituito con il carro armato” e raccontato che nel XIX Secolo le “Guide” furono impegnate nella 3°Guerra d’Indipendenza, distinguendosi nella Battaglia di Custoza:” Il 24 giugno del 1866 c’è la Festa di Corpo. Il Reggimento fu impegnato anche nella 1°e 2° Guerra Mondiale. Le fiamme bianche e celesti, dal 10 aprile del 1859 sono state protagoniste e testimoni fedeli di numerosi avvenimenti la cui importanza ha modificato l’assetto della nostra Nazione, dell’Europa e del Mondo. Fondamentale il loro impegno umanitario e per la sicurezza in numerose missioni internazionali. Il Reggimento è impegnato nelle operazioni all’estero sin dai primi anni ’80.” Abbiamo iniziato con la missione in Somalia. Poi siamo stati in Afghanistan, in Bosnia ed Erzegovina, in Kosovo, in Macedonia, in Iraq, in Libano. Attualmente siamo in Lettonia per operazioni di addestramento e deterrenza. I soldati delle Guide oltre ad essere stati schierati per difendere i valori della pace in aree di crisi e alleviare le sofferenze delle popolazioni coinvolte in sanguinosi conflitti di guerra, sono stati impegnati anche in prima linea nel soccorso alle popolazioni civili e nelle più recenti operazioni sul territorio nazionale, in Campania, ai fini della sicurezza dell’ordine pubblico, con l’operazione “Strade Sicure”, e con l’operazione “Terra dei Fuochi”. Iovino ha anche ricordato di quando, nell’aprile del 1991, il Reggimento Guide, fu trasferito da Casarsa, dove era stato per ben 42 anni, a Salerno, nella Caserma D’Avossa di Via Pietro Del Pezzo, e che il Reggimento fa parte della “Brigata Garibaldi” della quale fanno parte anche molte donne soldato. Il Presidente Lambiase ha ricordato che da alcuni anni il “Rotary Club Salerno Est”, ha svolto delle attività umanitarie in sinergia con il Reggimento Guide:” Abbiamo offerto aiuti e materiale didattico da consegnare ai bambini delle zone dove il Reggimento è intervenuto come presidio di pace e attività umanitarie. La famiglia Siniscalchi, con i nostri soci Marilina e Marco Siniscalchi, ci è sempre stata vicina con donazioni importanti”. Insieme a Maria Rosa Zani, moglie del compianto Past President Emiddio Sansone, l’ingegner Lambiase ha consegnato al Comandante Iovino il più ambito riconoscimento del Rotary: la “Paul Harris”, conferita, con grande senso di gratitudine, dalla “Fondazione Rotary” del “Rotary International” al “19° Reggimento Cavalleggeri Guide”. Il Colonnello Iovino ha consegnato al Presidente Lambiase il Crest del Reggimento con lo stemma del Reggimento Guide e sottolineato la grande vicinanza dei salernitani al Reggimento: “Il calore dei salernitani nei confronti del Reggimento è palpabile. Anche io mi sono sentito accolto da questa città”. Il poeta rotariano Enzo Tafuri ha dedicato una sua poesia al “Reggimento Guide” intitolata “Carica di Coraggio”. Il Colonnello Iovino era accompagnato dal Maggiore Antonio De Mattia, dal Maggiore Michele Pagano, dal Capitano Agostino Protani, dal Graduato Scelto Chiara Pironti e dal Primo Graduato Alfonso Vitolo. A portare i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, l’architetto Angelo Di Rienzo, è stato l’Assistente del Governatore Tony Ardito che ha ricordato che: “Il Rotary è un esercito di Pace”. Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...