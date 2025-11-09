Si terrà all’Hotel Cetus di Cetara (SA) nei giorni 14 e 15 novembre 2025 la 11° edizione del convegno ‘La bellezza continua – Benessere globale antiaging’, per il quale sono previsti 14 crediti ECM. Presidente del Convegno la dottoressa Maria Laura Vinciguerra, medico estetico, omeopata ed omo-tossicologa. Il focus del convegno sarà la violenza sulle donne nei differenti ambiti della Medicina anche grazie ad un ricco dibattito introdotto e moderato dalla giornalista e attrice Cinzia Ugatti, al quale parteciperanno l’Onorevole Annarita Patriarca, Segretario di Presidenza alla Camera dei Deputati, l’Avvocato Gabriella Marotta, Presidente dell’Associazione Sportello Rosa, il Dottor Giancarlo Conticchio, Questore di Salerno e il Colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Salerno. Il convegno affronterà, inoltre, temi di Medicina Estetica, Chirurgia Plastica, Nutrizione e benessere globale. Anche in questa edizione un posto particolare sarà ricoperto dalle sessioni di Tricologia e Medicina Legale e delle Assicurazioni in tema di responsabilità professionale. Le tematiche, come sempre, saranno affrontate a 360° e l’evento si propone di offrire ai medici partecipanti un’ampia visione delle ultime novità nei diversi campi. Parte integrante dei lavori sarà il tema dell’alimentazione la cui importanza verrà messa in evidenza da illustri Relatori. Il ruolo della Chirurgia Plastica e della Medicina Estetica per il benessere psicologico dell’individuo sarà oggetto di qualificate comunicazioni. Sarà dedicato spazio alla Tricologia, branca che sta assumendo sempre più rilevanza, con tutti i più attuali aggiornamenti in materia. La sessione di Urologia e Ginecologia riguarderà patologie e problematiche relative alla sfera sessuale e genitale femminile e maschile. Saranno forniti tutti i possibili rimedi per consentire ai medici di far vivere i pazienti in salute e continuare una lunga vita di bellezza e benessere globale. (Foto della dottoressa Maria Laura Vinciguerra).

