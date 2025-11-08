Truffa ad anziana a Maiori, Carabinieri arrestano 2 persone

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Nella mattinata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Maiori e dell’ Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa – su richiesta della Procura della Repubblica, concorde con le risultanze investigative elaborate dai Carabinieri – dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di D.C. e P.D.V., indagati per una truffa aggravata commessa a Maiori, nel mese di luglio 2025, a danno di una signora anziana.

Secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa del GIP, i due indagati alle ore 09.00 del mattino, avrebbero contattato la persona offesa sull’utenza telefonica fissa identificandosi come il nipote e chiedendo soldi in contanti per pagare una multa, precisando che un incaricato sarebbe venuto a prelevarli direttamente sotto l’abitazione. La vittima, indotta in errore, ha raccolto tutto il denaro ed è scesa in strada consegnava tutti i risparmi che custodiva in casa per un ammontare di 30.000,00 euro.

Nel filmato come acquisito nel corso delle indagini dai CC, viene ripreso il momento in cui i soggetti, colpiti poi da ordinanza cautelare, raggiungono la signora anziana che consegna loro la busta con il denaro. Il filmato appare utile per illustrare il “modus operandi” con il quale viene richiesto del denaro o degli oggetti preziosi alle vittime di truffa per strada.

Si rappresenta che il provvedimento è ovviamente suscettivo di impugnazioni e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

