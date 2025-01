Unicusano Salerno presenta il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Agroindustriale

La sede di Salerno dell’Università Telematica Niccolò Cusano mette a disposizione degli studenti un percorso accademico d’eccellenza: il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Industriale, curriculum Agroindustriale. Questo corso offre una formazione tecnica e scientifica pensata per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione come quello agroalimentare.

Con un approccio multidisciplinare, il corso prepara professionisti in grado di gestire e ottimizzare i processi di produzione alimentare, il packaging e il controllo qualità, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla sicurezza. Grazie alla piattaforma e-learning Unicusano, lo studio diventa flessibile, consentendo di conciliare formazione e lavoro.

Un percorso multidisciplinare e innovativo

Il Corso di Studi in Ingegneria Industriale è strutturato in cinque curricula: meccanico, elettronico, gestionale, agroindustriale e biomedico. Tra questi, il curriculum Agroindustriale si distingue per il focus su progettazione, gestione e ottimizzazione dei processi produttivi agroalimentari. Gli studenti acquisiscono competenze trasversali in matematica, fisica, chimica, economia e informatica, affiancate da approfondimenti specifici relativi all’ingegneria agroalimentare.

Un laureato pronto per il futuro

Il laureato in Ingegneria Agroindustriale sarà in grado di:

Analizzare e ottimizzare i processi di produzione e trasformazione alimentare.

Progettare sistemi per il controllo della qualità, il packaging e la gestione dei materiali.

Gestire processi produttivi con attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza.

Operare nel settore pubblico o privato, oppure intraprendere la libera professione.

Un metodo di studio flessibile e tecnologico

Grazie alla piattaforma e-learning di Unicusano, il corso può essere seguito interamente online. Gli studenti possono accedere alle lezioni, studiare su supporti digitali e organizzare il proprio percorso formativo secondo le proprie esigenze, conciliando studio e lavoro o altre attività.

Gli esami si svolgono presso le sedi Unicusano presenti su tutto il territorio nazionale, tra cui Salerno, garantendo un supporto costante e una presenza vicina agli studenti.

Sbocchi professionali

Il curriculum Agroindustriale offre prospettive lavorative nei seguenti ambiti:

Industrie agroalimentari e manifatturiere.

e manifatturiere. Settori del packaging e della trasformazione alimentare.

e della trasformazione alimentare. Servizi legati alla gestione e all’ottimizzazione dei processi produttivi.

legati alla gestione e all’ottimizzazione dei processi produttivi. Produzione e gestione di energia nel contesto industriale.

Le professioni previste includono ruoli come tecnici della produzione, tecnici meccanici ed elettronici e consulenti in ambito agroindustriale.

Perché scegliere Unicusano Salerno?

Unicusano Salerno rappresenta la scelta ideale per chi desidera una formazione di qualità, flessibile e orientata al mondo del lavoro. Il Corso di Laurea in Ingegneria Agroindustriale è la soluzione perfetta per chi vuole essere protagonista dell’innovazione in uno dei settori più strategici dell’economia italiana.

