Tributo a Raffaella Carrà a Filetta giovedì 18 a Filetta

Giovedì 18 Luglio a Filetta di San Cipriano Picentino la showgirl Enza Gana’ in occasione della Festa di Santa Margherita alle 22.00 si esibirà con uno spettacolo intitolato Tributo a Raffaella Carrà .

Un evento artistico che attirerà tanti spettatori provenienti dall’ intera provincia di Salerno.

Enza ha un curriculum di tutto rispetto, è una artista a 360 gradi apprezzata e conosciuta in Italia e all’ estero, gettonata in molte regioni , inoltre è conosciuta anche dal pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione a programmi televisivi nazionali.

Il presente spettacolo vedrà la partecipazione del corpo di ballo della scuola ASD Esamble dance di Anna &,Maria Sica e verrà presentato da Alfonso Senatore .

Sarà un occasione per rivivere la grande adrenalina delle belle canzoni della amata Raffaella Carrà , l’ effervescente Enza giocherà in casa essendo cittadina del conune dei monti Picentini e stupira’ e coinvolgerà il pubblico .

L’ artista ringrazia vivamente il sindaco di San Cipriano Picentino Avvocato Sonia Alfano.

Si ricorda che l ingresso è gratuito.