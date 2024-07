Green Game premia la sostenibilità al Giffoni Film Festival

La 54^ edizione del Giffoni Film Festival, la celebre manifestazione cinematografica dedicata ai giovani, è pronta a partire, offrendo numerose opportunità di incontro, laboratori e attività interattive per ragazzi.

Tra gli eventi più attesi figura il Green Game, il format multimediale focalizzato su riciclo e sostenibilità ambientale, che si terrà dal 21 al 25 luglio presso la Sala Galileo. Il Green Game ha lo scopo di divertire e sensibilizzare i giovani sulle buone pratiche della raccolta differenziata e sulla sostenibilità ambientale.

Ogni giorno, dal 21 al 25 luglio, alle ore 18.30, nella Sala Verde, i ragazzi divisi in squadre e dotati di risponditori wireless, si sfideranno per vincere premi e gadget ecologici realizzati con materiali riciclati.

Le iscrizioni al Green Game sono aperte su prenotazione tramite il sito ufficiale https://giffoni.it/green-game/

I Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA), partner del Giffoni Film Festival e promotori del Green Game, rinnovano la loro collaborazione con l’obiettivo di coniugare apprendimento e divertimento. Questo è il terzo anno consecutivo che il Green Game fa parte del Giffoni Film Festival.

“Il Green Game in 11 anni ha coinvolto migliaia di scuole in Italia, sia in presenza che online, riscuotendo un grande successo. È un gioco educativo e formativo che parla ai ragazzi con un linguaggio diretto e coinvolgente, spiegando l’importanza del riciclo dei materiali. La crisi energetica e delle risorse è un tema complesso per i giovani, ma grazie a questo format riusciamo a trattare argomenti delicati in modo chiaro e divertente. Siamo certi che i partecipanti del Giffoni daranno il massimo, dimostrando il loro impegno per il futuro del nostro pianeta.”

Il Green Game è un progetto formativo e innovativo che, negli ultimi 11 anni, ha coinvolto 250.000 studenti in tutta Italia

Grazie al suo valore didattico, etico e formativo, il Green Game è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.greengame.it

Il team del Green Game vi aspetta al Giffoni Film Festival!