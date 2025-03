Rifiuti marini, protocollo di intesa a Cetara

Al via un programma di cooperazione per la tutela ambientale, per affrontare in maniera risolutiva il problema dei rifiuti marini nelle acque del Golfo di Salerno.

Firmato il protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione fra Coldiretti Pesca rappresentata dal direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano, il Comune di Cetara rappresentato dal sindaco Fortunato Della Monica, Cetara Servizi e la società Endless rappresentata da Antonio Augeri.

Lo scopo di questa intesa è quello di supportare il Progetto Ogyre di Fishing For Litter che prevede la partecipazione dei pescatori locali, degli Enti pubblici e dei gestori dei rifiuti nella raccolta e nello smaltimento di quanto recuperato durante le normali attività di pesca.

“I veri protagonisti di questo progetto sono i pescatori. – spiega il direttore Vincenzo Tropiano – Per il loro ruolo di custodi del mare, si impegnano a raccogliere e portare a terra i rifiuti marini che pescano in maniera accidentale. I rifiuti saranno trasportati nei luoghi indicati dal Comune di Cetara che fornirà i cassonetti della raccolta in vista di un successivo smaltimento o riciclo. A quest’ultima fase provvederà Cetara Servizi e Sviluppo”.

Ai pescatori partecipanti al progetto verrà corrisposta un ristoro economico per la raccolta e il conferimento delle cassette di rifiuti. Il percorso prevede che quanto raccolto sia anche pesato e fotografato per consentire il caricamento sulla piattaforma di tracciabilità dei rifiuti.

Coldiretti Pesca si impegna a coordinare la partecipazione dei pescatori locali con le altre parti e a fornire il supporto necessario nell’applicazione dei protocolli di rendicontazione e nell’utilizzo della piattaforma di tracciabilità di quanto ritrovato in mare.