“Navigando nel futuro del lavoro”. Il progetto formativo di “Federmanager Salerno” presentato agli studenti del “Liceo Tasso” di Salerno.

Cos’è un’azienda? Come funziona? Come bisogna presentarsi ad un colloquio di lavoro? Come deve essere strutturato un curriculum vitae efficace? Quanto è importante avere un profilo social professionale? Sono alcune delle domande che gli studenti del “Liceo Classico Torquato Tasso” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Ida Lenza, hanno posto ai soci di “Federmanager Salerno”, l’ associazione che tutela i manager salernitani, presieduta dall’ingegner Armando Indennimeo, in occasione dell’incontro organizzato, nell’ambito del progetto denominato “ORIENTAlife: la scuola orienta per la vita”, realizzato, in collaborazione con alcune scuole di Salerno: Liceo Tasso, Liceo Severi, Istituto Galilei, da Federmanager Salerno in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con l’INAIL, con la società “Sviluppo Lavoro Italia”, con “Confindustria Campania” e con la “Regione Campania. L’ingegner Indennimeo, che è anche Presidente Nazionale ASSIDAI, ha presentato il progetto:” Cerchiamo di trasferire agli studenti le nostre competenze per fare in modo che si possano avvicinare, preparati, al mondo del lavoro. Il percorso di formazione, denominato “Navigando nel futuro del lavoro”, si sviluppa seguendo tre linee principali: L’impresa. Il rapporto azienda -collaboratore. L’innovazione. Spieghiamo ai ragazzi l’idea dell’impresa: cos’è, la struttura, il funzionamento, il benessere sociale all’interno dell’azienda, i rapporti con le varie figure presenti in un ‘azienda, le certificazioni ESG per la compatibilità ambientale, per lo sviluppo e la buona governance. Spieghiamo come presentarsi ad un colloquio di lavoro e come gestirlo, come preparare un curriculum. Spieghiamo anche come si elabora un contratto di lavoro, la busta paga. Per quanto concerne l’innovazione spieghiamo che ormai tutte le aziende sono orientate verso la digitalizzazione, verso un modo paper -free e che è importante anche saper utilizzare i profili social come Linkedin. Spieghiamo anche come fare internazionalizzazione e che è preferibile scegliere i percorsi di studi previsti dalle cosiddette lauree STEM, ossia le discipline che si studiano nelle facoltà che appartengono all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Spieghiamo, inoltre, l’importanza di studiare, di essere determinati, di avere un’idea precisa di cosa si vuol fare nella vita”. Nel corso dell’incontro formativo, che si è svolto lunedì mattina nell’Aula Magna dello storico liceo salernitano, hanno relazionato alcuni degli associati di Federmanager che hanno offerto il loro contributo di conoscenza, di esperienza professionale e manageriale, agli alunni delle quinte classi dell’Istituto. L’ingegnere Luigi Gortan, membro di Federmanager, Project Manager Certificato UNI 11648 e PMP, Formatore per il Project Management Institute e Membro della Commissione ICT dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, ha spiegato il concetto di digitalizzazione: “È un processo fondamentale nell’era moderna, poiché permette di conservare e trasmettere informazioni in modo più efficiente”. L’ingegner Gortan, per semplificare il concetto di digitalizzazione, ha confrontato due sistemi per ascoltare la musica:” I dischi in vinile sono dei supporti analogici. I CD ROM sono dei supporti digitali. La principale differenza tra un disco in vinile e un CD-ROM riguarda il modo in cui memorizzano e riproducono le informazioni. Il vinile è un supporto analogico che utilizza solchi per registrare il suono, mentre il CD-ROM è un supporto digitale che memorizza i dati in formato binario. I dischi in vinile possono offrire un’esperienza di ascolto calda e caratteristica, mentre i CD-ROM offrono una maggiore capacità di archiviazione e una qualità audio più precisa. La digitalizzazione è un processo che, attraverso nuovi strumenti tecnologici, rivoluziona i processi aziendali con vantaggi per i dipendenti, che godranno in prima persona del processo di digitalizzazione delegando a macchine ed algoritmi la gran parte delle proprie attività meccaniche e ripetitive; per gli azionisti, in quanto il controllo di gestione può essere veloce ed analitico e quindi la catena di comando sarà più efficace ed efficiente; per i clienti, in quanto un’azienda digitalizzata fornisce beni od eroga servizi qualitativamente migliori, in modo tempestivo e con costi congrui”. L’ingegner Gortan ha spiegato anche quali sono i vantaggi concreti che un’azienda ottiene da un progetto di digitalizzazione:” Se ne elencano dieci, tutti ampiamente dimostrati da ricerche e analisi: maggiore efficienza, vicinanza al business, risparmio sui costi, crescita dei ricavi, più attenzione al cliente e alle risorse umane, flessibilità e scalabilità, miglior supply-chain, nuove opportunità, maggiore competitività”. Gortan ha spiegato che un corretto percorso di digital transformation è composto da diverse fasi intermedie da introdurre gradualmente all’interno dell’azienda e che ogni progetto di digitalizzazione persegue degli obiettivi ben precisi:” Tra i quali rendere più agili e resilienti le attività aziendali. Il tutto con il fine di perseguire nuovi obiettivi di business”. Il dottor Francesco Maria Galletto, Marketing&Sales Advisor – Temporary Manager ha spiegato come LinkedIn può aiutare a costruire il proprio futuro professionale:” LinkedIn è il più grande social network professionale online. Connette milioni di persone e aziende in tutto il mondo. Nato nel 2003, oggi conta oltre 900 milioni di membri presenti in più di 200 paesi. LinkedIn è cruciale nel mondo del lavoro. Molti recruiter lo usano per trovare talenti e offre molte nuove opportunità”. Il dottor Galletto ha spiegato come creare il proprio profilo Linkedin:” Scegli una foto che ti rappresenti al meglio. Mostra il tuo lato professionale e affidabile. È importante scrivere un titolo accattivante e che catturi l’attenzione ed anche evidenziare le proprie aspirazioni e competenze. Bisogna raccontare la propria storia in modo interessante; spiegare chi sei e cosa ti motiva; descrivere i progetti più rilevanti; spiegare il tuo ruolo e i risultati ottenuti. È importante anche descrivere le attività extracurriculari, dimostrando il proprio impegno al di fuori della scuola, mettendo in risalto le proprie passioni. Anche aggiungere i premi e i riconoscimenti ricevuti è importante. Iniziare presto a costruire la propria rete su LinkedIn è un investimento nel proprio futuro che può aprire porte a numerose opportunità e favorire lo sviluppo personale e professionale”. Il dottor Leonardo Senese, coordinatore del “Gruppo Giovani di Federmanager”, ha parlato dell’internazionalizzazione delle imprese:” Il termine internazionalizzazione identifica il processo con cui l’impresa potrà vendere i propri prodotti all’estero, aprire una sede in un altro Paese, stringere partnership con aziende internazionali, spostare la produzione all’estero, trovare fornitori di un’altra Nazione o ancora trovare fonti di finanziamento all’estero. Avviare un processo di internazionalizzazione aziendale significa uscire dalla consueta comfort zone. L’approccio prevalente è quello di perseguire un’internazionalizzazione sistematica e graduale con l’obiettivo di accedere a mercati più grandi, aumentare il ritorno sugli investimenti e sviluppare economie di scala”. Il dottor Senese ha illustrato la classificazione dei tipi di internazionalizzazione:” Export: esportazioni indirette, cooperative e dirette; Partnership o accordi di cooperazione: licenze e franchising; Investimenti diretti: joint venture e filiali di produzione o vendita. La modalità di ingresso che un’impresa deve utilizzare per penetrare in un nuovo mercato dipende da una serie di caratteristiche a seconda delle condizioni del Paese di destinazione, di quelle relative al Paese di origine e di quelle con cui competono l’azienda stessa”. Il dottor Senese ha spiegato che l’espansione internazionale è un processo in continua evoluzione, che necessita di flessibilità, capacità di affrontare sfide e prontezza nell’adattarsi a circostanze mutevoli:” Il lavoro richiesto dall’internazionalizzazione non sarà mai davvero concluso. Per crescere e prosperare nel mercato globale bisognerà analizzare successi e insuccessi per migliorare costantemente la propria strategia e le proprie operazioni. Con quest’attitudine, sarà possibile portare la propria azienda all’estero con successo e costruire una presenza internazionale duratura. Bisogna darsi del tempo necessario affinché il processo possa realizzarsi”. Di sostenibilità ha parlato l’ingegner Marco Sprocati, Consigliere di Federmanager Salerno, Dirigente del Cnr per un progetto PNRR, che ha spiegato che le nuove figure che le aziende stanno cercando sono proprio legate al tema della sostenibilità:” Soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le loro. Questo concetto si estende oltre l’ambiente, comprendendo anche aspetti sociali ed economici”. L’ingegner Sprocati ha sottolineato l’importanza di porre attenzione alle 3 R:” Per Ridurre, Riusare e Riciclare le materie prime” e spiegato che per un’azienda è difficile essere sostenibili e ancor più difficile saperlo comunicare:” Secondo una indagine Ipsos, 1 consumatore su 5 ha difficoltà a capire se un’azienda è davvero sostenibile o se fa solo “greenwashing” ossia adotta una strategia di comunicazione volta a sostenere e valorizzare la reputazione ambientale dell’impresa mediante un uso disinvolto di richiami all’ambiente nella comunicazione istituzionale e di prodotto, non supportato da risultati reali e credibili sul fronte del miglioramento dei processi produttivi adottati o dei prodotti”. Soddisfatta la Dirigente Scolastica del Liceo Torquato Tasso, la professoressa Ida Lenza:” Ringrazio tutti gli organizzatori di questo percorso di formazione e in particolare il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra e della dottoressa Angela Orabona, che hanno voluto fortemente che si organizzasse questo progetto che offre ai nostri studenti, l’opportunità, grazie a Federmanager, di conoscere il mondo dell’impresa”.

Aniello Palumbo