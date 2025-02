Progetto LIPU , tour nelle scuole 2025 Province Salerno e Avellino

Fondata nel 1965, ha contribuito alla creazione di oasi, parchi, riserve naturali, alla designazione e protezione della rete Natura 2000 in Italia, alla salvezza di specie di uccelli minacciate tra cui la cicogna bianca, il falco della Regina, il grillaio, alla nascita dell’antibracconaggio e alla diffusione del birdwatching nel nostro paese.Oggi la Lipu conta 35.000 sostenitori, circa 100 delegazioni e gruppi locali e 1500 volontari attivi sul territorio. Gestisce 27 oasi e riserve naturali e 9 centri recupero fauna selvatica. Svolge progetti nazionali e internazionali e attività di protezione degli uccelli, conservazione della biodiversità, politiche ambientali, educazione ambientale. Promuove la conoscenza della natura e la cultura ecologica attraverso pubblicazioni, documenti, attività di formazione, eventi.

La Lipu è un ente morale riconosciuto dal Presidente della Repubblica, un’associazione ambientalista riconosciuta dal ministero dell’Ambiente, un’Organizzazione di volontariato, un ente in grado di svolgere ricerca scientifica, un membro dell’Iucn (International Union for the Conservation of Nature).

La Lipu è il partner italiano di BirdLife International, la più grande federazione internazionale per la protezione degli uccelli, con 121 membri in tutto il mondo.

Le attività previste nel nostro statuto, di cui quello principale di tramettere alle nuove generazione l ‘ amore per la difesa dell’ambiente e degli animali.

PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI

L’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini è l’organismo di gestione del

Parco, preposto alla tutela istituzionale attiva del patrimonio dei valori e delle vocazioni dei Monti Picentini, l’istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini, è prevista dalla legge regionale n. 33 del 1.9.1993, che recepisce per la Campania la legge dello stato n. 394 del 6.12.199, la cosiddetta “legge quadro” sulle aree protette.

A seguito di alterne vicende, in attuazione della Legge Regionale 1 settembre 1993,

33 e successive modifiche e sulla base della decisioni, adottate in sede di Conferenza degli Enti, previo “sentito” espresso della III e IV Commissione Consiliare, Il territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini è stato delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24 aprile 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio – Servizio “Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette”…

Il progetto vede anche la collaborazione dei giovani detenuti della casa circondariale ICATT di Eboli, che costruiranno i nidi in legno per uccellini da donare nel nostro tour nelle scuole, l’occasione è stata anche quella formazione e socializzazione con i volontari Lipu, grazie anche al sostegno della Cooperativa Sociale “VIVERE” , per il suo supporto logistico.

IL PROGETTO REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUITO ECONOMICO DELL’ PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI

Programma:

Coinvolgimento di Nr.30 istituti scolastici della Provincia di Salerno-Avellino.

Tale iniziativa rientra nei programmi di “ RETE NATURA 2000” sulla Biodiversità, istallando dei nidi artificiali in legno Lipu sugli alberi per il ripopolamento della fauna, chiamati “BIRDGARDEN”.

Tutte le attività si sono svolte con gli alunni in classe e giardini delle scuole.

ATTIVITA’= Storia del parco con video -Corso di ornitologia di base – corso sos nidiacei- legalità ambientale-istallazione di nidi- tessera socio Lipu/Junior +cartella agli insegnanti sulla Biodiversità per laboratorio di gruppo -opuscolo SOS Nidiacei-

I COMUNI INTERESATI :

Acerno , Bagnoli rpino , Calabritto , Calvanico , Campagna , Caposele , Castelvetere sul Calore , Castiglione del Genovesi , Chiusano di San Domenico , Eboli , Fisciano , Giffoni Sei Casali , Giffoni Valle Piana , Lioni , Montecorvino Rovella , Montella , Montemarano , Montoro , Nusco , Olevano sul Tusciano , Oliveto Citra , San Cipriano Picentino , San Mango Piemonte , Santa Lucia di Serino , Santo Stefano del Sole , Senerchia , Serino , Solofra , Sorbo Serpico , Volturara Irpina.