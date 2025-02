2.24 dueeventiquattro, domenica 2 al Genovesi

Domenica 2 marzo 2025, alle ore 19.00, le compagnie La Corte dei Folli & Compagnia Primo Atto di Fossano/Saluzzo (CN) calcheranno le tavole del teatro di via Sichelgaita con “2.24 dueeventiquattro” di Pascual Carbonell e Jeronimo Cornelles (traduzione di Antonia Mele).

La regia è di Pinuccio Bellone. In scena Annachiara Busso e Corrado Vallerotti. È il quarto spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l’IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

“Annachiara e Corrado hanno affrontato una prova davvero “ai limiti”, il loro impegno è stato encomiabile ed è solo grazie alle loro indubbie capacità che il lavoro si è concretizzato – è il commento di Pinuccio Bellone nelle note di regia – Il mio “compito” è stato quello di “dare colore” alle loro interpretazioni avvalendomi della collaborazione di due compagni di viaggio attenti e capaci quali Cristina Viglietta ed Enzo Brasolin che hanno contribuito alla costruzione finale con vere e proprie “pennellate”.

SINOSSI. “Lui è un uomo non più giovane, sposato, con una figlia; forse poco attraente. Lei è una donna non più giovane, sensuale e misteriosa; una donna che guarda senza guardare. Ogni sera i due si ritrovano nello stesso metrò e per due minuti e ventiquattro secondi, sono da soli. Un giorno qualunque, un foglio di carta scivola via dalla valigetta di lui. Il caso? La volontà? Il destino? Inizia così fra i due uno scambio epistolare che ha il ritmo di un tango sensuale. E mortale.”

GLI ALTRI SPETTACOLI. Domenica 9 marzo 2025, alle ore 19.00,

la Filodrammatica Orenese di Vimercate (MB) porterà in scena il suo “Novecento” di Alessandro “Baricco. Il cartellone per domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.00, prevede Ophelia and the Corò nuts di Padova in “Romanzo breve, ovvero una prevedibilissima commedia romantica in pantomima musicale” di R. Ranzato, C. Corò e C. Maffia. Domenica 30 marzo 2025, alle ore 19.00, la Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” di Rovereto (TN) concorrerà per il podio con “Come due angeli sul cornicione, c’eravamo troppo amati” di Roberto Marafante. La finale quest’anno è in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 19.00, con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Per ulteriori informazioni sul festival, contattare il numero 338 2041379 o visitare il sito ufficiale: www.compagniadelleclissi.eu.