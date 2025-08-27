Tra terra e mare, giovedì 28 a Maiori

Il 28 agosto a Maiori si preannuncia una serata indimenticabile con Tra terra e mare: storie di limoni, sudore e speranze, uno spettacolo che celebra l’anima più autentica della Costiera Amalfitana.

📍 Luogo: Corso Reginna, Maiori

🕘 Orario: Dalle 21:00

Protagonista: Milena Miconi, voce narrante e interprete delle storie

Musica: Grande band popolare diretta da Carlo Faiello

Contenuti: Musica dal vivo, danza, prosa, poesia e narrazione

Temi e atmosfera

Le storie dei coltivatori di limoni , le fatiche quotidiane e le speranze delle comunità contadine

, le fatiche quotidiane e le speranze delle comunità contadine I versi ironici del poeta Giuseppe Di Lieto

Un percorso che parte dai vicoli con una band itinerante e culmina in un rito collettivo di appartenenza

Significato culturale

Questo evento non è solo spettacolo, ma un atto di resistenza culturale e valorizzazione del patrimonio. È un omaggio alla terra, al mare e alle radici profonde che legano la gente della Costiera alla propria storia, nel segno del riconoscimento UNESCO.

