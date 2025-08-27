Tra terra e mare, giovedì 28 a Maiori

Il 28 agosto a Maiori si preannuncia una serata indimenticabile con Tra terra e mare: storie di limoni, sudore e speranze, uno spettacolo che celebra l’anima più autentica della Costiera Amalfitana.
- 📍 Luogo: Corso Reginna, Maiori
- 🕘 Orario: Dalle 21:00
- Protagonista: Milena Miconi, voce narrante e interprete delle storie
- Musica: Grande band popolare diretta da Carlo Faiello
- Contenuti: Musica dal vivo, danza, prosa, poesia e narrazione
Temi e atmosfera
- Le storie dei coltivatori di limoni, le fatiche quotidiane e le speranze delle comunità contadine
- I versi ironici del poeta Giuseppe Di Lieto
- Un percorso che parte dai vicoli con una band itinerante e culmina in un rito collettivo di appartenenza
Significato culturale
Questo evento non è solo spettacolo, ma un atto di resistenza culturale e valorizzazione del patrimonio. È un omaggio alla terra, al mare e alle radici profonde che legano la gente della Costiera alla propria storia, nel segno del riconoscimento UNESCO.
