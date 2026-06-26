Tra mare e parole. Acciaroli incontra. Torna la rassegna letteraria alla Feltrinelli

Acciaroli si prepara a vivere un’estate in cui la cultura diventa occasione di incontro, dialogo e partecipazione. “Tra mare e parole. Acciaroli incontra”, la rassegna letteraria promossa dalla Libreria Feltrinelli di Acciaroli in collaborazione con il Comune di Pollica, un progetto condiviso che rafforza una sinergia costruita negli anni e che ha trasformato la libreria in uno dei principali presìdi culturali del territorio.

In un luogo conosciuto nel mondo per il suo modello di qualità della vita e per la capacità di coniugare identità, sostenibilità e accoglienza, la cultura si conferma uno degli strumenti più efficaci per valorizzare il territorio e creare relazioni.

È da questa visione comune che prende forma una rassegna capace di unire il fascino del Cilento alle grandi voci della narrativa, del giornalismo, dell’archeologia e della divulgazione italiana.

Primo appuntamento venerdì 26 giugno

Dal 26 giugno al 20 agosto, la terrazza panoramica della libreria ospiterà un susseguirsi di incontri con alcuni tra i protagonisti più autorevoli del panorama editoriale contemporaneo. Ad inaugurare il calendario sarà Francesco Pinto, che porterà ad Acciaroli il suo ultimo romanzo La ricchezza non giova ai morti, seguito da Rosario Pellecchia e Lorenzo Marone, due autori capaci di raccontare con sensibilità e ironia le fragilità e le contraddizioni del nostro tempo.

Luglio proseguirà con le riflessioni di Alberto Ravagnani, punto di riferimento per le nuove generazioni, con il viaggio sentimentale nella Napoli di Chiara Gily e con la lectio di Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, che accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso la storia del Mediterraneo antico. A chiudere il mese sarà Maurizio De Giovanni, maestro della narrativa italiana, mentre ad aprire agosto arriverà Monica Acito, una delle voci più originali della nuova letteratura italiana.

Calendario OFF

Accanto al programma principale, la rassegna si arricchisce quest’anno di un calendario OFF, nato per dare spazio a nuove prospettive e ampliare ulteriormente il dialogo con il pubblico. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, Roberto Faccenda, Ciro Sabatino, Manlio Castagna, Antonio Lanzetta, Marino Niola, Luciano Pignataro, Claudia Visone, Maria Elena Lattanzi e Holly Bourne, accompagnati da giornalisti, scrittori e divulgatori che guideranno gli incontri e offriranno nuove chiavi di lettura delle opere presentate.

La rassegna conferma così la volontà di costruire un’offerta culturale diffusa, capace di coinvolgere residenti e visitatori e di rendere il libro uno strumento di incontro e condivisione. Un progetto che testimonia come la collaborazione tra istituzioni e operatori culturali possa generare valore, rafforzando il ruolo di Acciaroli come luogo in cui la bellezza del paesaggio incontra quella delle idee.

Stefano Pisani, Sindaco di Pollica

«”Tra Mare e Parole. Acciaroli Incontra” è molto più di una rassegna culturale: è la dimostrazione di come la collaborazione tra il Comune di Pollica e Feltrinelli possa diventare un motore di crescita per il territorio. In questi anni abbiamo investito nella forza delle idee, trasformando Acciaroli in uno spazio aperto al dialogo tra autori, lettori, cittadini e visitatori. Continuiamo a farlo con la convinzione che la cultura sia uno degli strumenti più efficaci per rafforzare l’identità dei luoghi e costruire il futuro del Cilento.»

Matteo La Greca, Libraio Feltrinelli Acciaroli

«La libreria di Acciaroli nasce ogni anno con l’obiettivo di essere molto più di uno spazio dedicato ai libri: è un luogo di incontro e condivisione per la comunità e per chi sceglie il Cilento. “Tra Mare e Parole. Acciaroli Incontra” rappresenta il momento più significativo di questo percorso, reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Pollica e dalla presenza di autori che, estate dopo estate, fanno della nostra libreria un punto di riferimento culturale. Ogni incontro è un’occasione per far circolare idee, creare relazioni e avvicinare nuovi lettori alla lettura.»

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si terranno alle ore 22.00 sulla terrazza della Libreria Feltrinelli di Acciaroli. Il programma completo della rassegna è disponibile sui canali del Comune di Pollica e della Libreria Feltrinelli di Acciaroli.

A questo link la programmazione completa.