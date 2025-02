Terremoto Toscana, scossa di magnitudo 3.1. Lunedì chiuse scuole nel Senese

(Adnkronos) –

Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona di Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, alle 19.11, a una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma. "Al momento non risultano segnalazioni" di danni a persone o cose "per la scossa, avvertita dalla popolazione e seguita da altre dieci di minore entità" scrive suo social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado all'interno del territorio del comune di Siena per l'intera giornata di domani, lunedì 3 febbraio. Previste per domani mattina le opportune verifiche strutturali agli edifici scolastici, fa sapere l'amministrazione comunale. E' l'ultima scossa di uno sciame sismico che interessa la zona dal'alba di domenica 2 febbraio. Nella mattina tra le ore 6 e le 7 nella zona della Val d'Arbia tra Taverne e Isola d'Arbia sono state registrate cinque scosse di terremoto. La più forte è avvenuta alle 6.23 a una profondità di 7 chilometri e una magnitudo di 2.0. Questa zona, nei pressi della faglia della Val d'Arbia non è nuova a sciami sismici di lieve intensità. Alle ore 11.42. è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 2, con epicentro a 5 chilometri a sud di Siena. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

