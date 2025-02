Il Governatore del” Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando, al “Rotary Club Salerno”.

“I rotariani da 120 anni celebrano la cultura del dono che si esplica attraverso il dono del proprio tempo e del proprio ascolto. I rotariani sono oggetti di azione, capaci di trasformare vite, di donare sorrisi, attraverso l’ascolto, quello capace di intercettare e comprendere i reali bisogni di una comunità. Il Rotary crea leader e, attraverso delle progettualità, dà forma ai sogni. Questa è la “Magia del Rotary!”. A ricordare quelli che sono i veri valori del Rotary è stato il Governatore del “Distretto Rotary 21012, che comprende tutti i Club Rotary operanti sul territorio della Regione Campania, il dottor Antonio Brando, in occasione della sua visita al “Rotary Club Salerno”, presieduto dall’avvocato Bonaventura (Rino) D’Alessio, tenutasi presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno. Il Governatore Brando ha sottolineato l’unicità di ogni Club Rotary:” Il “Rotary Club Salerno” ha al suo interno valori di uomini e donne capaci di fare la differenza, circondato da giovani che ne stanno ereditando la testimonianza. Un Club che si sta adattando al cambiamento, mettendo in campo una progettualità: quella del Rotary che, anche attraverso incontri dedicati alle nuove generazioni, sta cercando di attuare quei cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità, per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere”. Il Governatore Brando vuole essere testimone positivo del cambiamento:” Dobbiamo imparare a dialogare con gli altri, con tutte le associazioni del territorio che hanno i nostri stessi obiettivi, oltre che tra di noi. Dobbiamo cambiare: passare dall’io al noi, dall’egoismo alla condivisione, condividere progettualità capaci di lasciare un maggiore impatto sul terreno”. A questo proposito il Governatore Brando ha ricordato che quest’anno, in estate, è stato realizzato il primo progetto insieme ai Club Lions. Un progetto Lions – Rotary, denominato “Sea for All” che ha visto collaborare il “Distretto Lions 108YA”, con il Governatore Tommaso Di Napoli, e il “Distretto Rotary 2101” con il Governatore Antonio Brando:” Grazie a questo progetto, realizzato presso il “Centro Velico Anemos”, in Località Porto del Fico della Frazione di Pioppi nel Comune di Pollica, è stata realizzata una passerella amovibile di diciotto metri, attraversando la quale le persone portatrici di disabilità o con difficoltà motorie, sedute su una carrozzina JOB, sono arrivate, con gioia, fino al mare”. La condivisione di progettualità con i Lions è proseguita con l’iniziativa denominata “Il Giocattolo Sospeso”, organizzata dalla “ Fondazione Super Sud”, presieduta da Giovanni D’Avenia, con il “Banco Alimentare”, diretto da Roberto Tuorto, con la collaborazione della “Fondazione Arte Mangone”, presieduta da Anna Coralluzzo, con l’Officina Culturale di Fisciano, presieduta da Nicola Prudente e con il “Distretto Rotary 2101” e il “Distretto Lions 108YA” che ha consentito ad oltre mille bambini, ricoverati in dieci ospedali pediatrici della Campania, nel giorno dell’Epifania, di ricevere le tradizionali calze e vari giochi con i quali divertirsi:” Erano oltre duecento i rotariani che il 4 gennaio hanno partecipato a questa iniziativa”. Il dottor Brando ha ricordato anche la straordinaria maratona organizzata il 12 ottobre a Napoli per raccogliere fondi a favore della campagna” End Polio Now” che ha l’obiettivo di eradicare la poliomielite nel mondo: “Per lasciare un’impronta sul terreno e non sul divano, più di 500 rotariani hanno partecipato alla “Neapolis Marathon End Polio Now”. Il Governatore Brando ha anche spiegato che quest’anno sociale rotariano vede nascere un nuovo umanesimo:” Con l’uomo al centro del mandato rotariano” e ricordato il suo motto:” Quest’anno la sfida è quella di “Camminare Insieme… Servire con Gioia” per non lasciare nessuno indietro, per aiutare le persone che sono cadute, dando loro una seconda chance”.

Il Presidente del “Rotary Club Salerno”, Rino D’Alessio, ha presentato al Governatore Brando il “Piano Strategico del Club” elaborato insieme ai Consiglieri, ai Presidenti di Commissione, con il supporto dell’Assistente del Governatore:” Stiamo portando avanti alcuni dei nostri progetti, anche insieme agli altri Club Rotary del territorio come quello dedicato alla valorizzazione dei luoghi della Scuola Medica Salernitana che prevede anche la realizzazione, curata dagli studenti del Liceo Artistico “Sabatini – Menna”, di cinque busti in bronzo e ceramica, raffiguranti i Magister della “Scuola Medica Salernitana” che saranno posizionati nei luoghi simbolo della prima e più importante istituzione medica d’Europa nel Medioevo. Stiamo collaborando alla realizzazione del progetto “Mani Tese Verso il Futuro” organizzato dalla socia innerina Marianna Blasi Bortone, insieme al Comune di Salerno e ai Club Rotary, Rotaract, Interact e Inner Wheel di Salerno, dedicato ai 1891 minori stranieri non accompagnati arrivati a Salerno nei 38 sbarchi che ci sono stati nella nostra città: aiuteremo i ragazzi migranti ad inserirsi e ad integrarsi, anche partecipando agli eventi organizzati dai Club Rotaract e Interact salernitani”. Il presidente D’Alessio ha anche ricordato il suo motto “Coltivare il senso di appartenenza”: “Ogni cosa va curata, coltivata, affinché possa crescere: anche il senso dell’appartenenza, che non è solo quello dell’appartenere al Rotary, ma all’intera comunità umana e al territorio, deve essere maggiormente sviluppato”. Il Governatore Brando ha incontrato anche i giovani rotaractiani del “Rotaract Club Salerno”, presieduto dalla dottoressa Emilia Maiorano che ha presentato le attività svolte e quelle in programma:” Stiamo portando avanti il progetto “Loving Souls” dedicato alla riqualificazione degli orfanatrofi che si trovano sul territorio africano e il progetto “Medea” che prevede delle gare di go kart sui circuiti del territorio campano per raccogliere fondi da devolvere ai vari progetti dei Club Rotaract del territorio. Stiamo realizzando anche il progetto di pet therapy “Un cuore a cavallo”, dedicato ai ragazzi diversamente abili, e il progetto “Clean Up” che prevede un’attività di pulizia delle spiagge del nostro litorale. Abbiamo realizzato anche il progetto “Zampe Fortunate”, dedicato ai cagnolini ospiti del canile municipale, e proseguito i progetti che da tempo caratterizzano le attività del “Rotaract Club Salerno” come ad esempio il tradizionale progetto “Giochiamo a fare Rotaract”, incentrato sull’Azione Interna, e il progetto “Adotta una famiglia” che prevede la consegna a domicilio, da parte dei nostri soci ed aspiranti soci, di spese alimentari e di altri generi primari a famiglie bisognose del territorio salernitano. Nel periodo natalizio, inoltre, abbiamo donato ai bambini di queste famiglie i regali richiesti nelle loro letterine inviate a Babbo Natale. Abbiamo in progetto anche la piantumazione di alberi nella “Villa Rufolo” di Ravello e la realizzazione del progetto “Badema” grazie al quale affronteremo il problema della salute mentale. Stiamo partecipando anche al progetto “Mani Tese Verso il Futuro” e al progetto distrettuale “Insieme Nutriamo il Futuro”. Il Governatore ha incontrato anche i giovani interactiani del “Club Interact Salerno” presieduto da Luigi Cioffi che ha presentato i progetti in corso di realizzazione:” Stiamo collaborando alla realizzazione del progetto “Mani Tese Verso il Futuro”: faremo partecipare alle nostre attività, soprattutto quelle sportive, i ragazzi dai 13 ai 18 anni arrivati a Salerno con gli sbarchi che ci sono stati nella nostra città. In occasione della festività dell’Epifania abbiamo donato delle calze ai bambini che partecipano alle attività̀ dell’associazione “L’Astronave a Pedali”. Abbiamo anche contribuito alla organizzazione della tombolata dedicata agli anziani ospiti della Casa Albergo “Immacolata Concezione”, nel Centro Storico di Salerno. Stiamo preparando il progetto “Urban Proget” che ha lo scopo di recuperare e valorizzare alcuni luoghi del territorio salernitano. Organizzeremo anche uno spettacolo teatrale con la regia di Andrea Carraro per raccogliere fondi da devolvere in progetti come “Welcome Ukraine”, dedicato anche ai ragazzi ucraini ospiti della nostra città”. Il Governatore Brando ha consegnato, con senso di gratitudine, il foulard del Rotary a Cucca Andria e a Palmira Dovinola e la cravatta del Rotary a Giovanni Avallone, tutti soci del Club. Presentati dal Prefetto del Club, Alessandro Ruggiero, sono intervenuti: il Segretario Distrettuale Pasquale Montuoro, il Formatore Distrettuale Laura Giordano, l’Assistente del Governatore Giuseppe Ascione, e i componenti della squadra distrettuale facenti parte del Club: Mario Petraglia, Segretario Esecutivo; Giulio Trimboli, Tesoriere Distrettuale; Giacomo Gatto, Assistente del Governatore; Roberto Scarpa, Presidente della Commissione NSGE; Anna Gallo, componente della Commissione DEI; Tony Ardito e Fabrizio Moscati, componenti della Commissione Immagine Pubblica.

Aniello Palumbo