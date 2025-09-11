Tecnici sanitari, apprezzamento per parole Verdoliva

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

L’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno dà il benvenuto al neo direttore generale Ciro Verdoliva  augurandogli buon lavoro per il bene dell’Azienda Ospedaliera Universitario “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

«Siamo convinti che il direttore Verdoliva saprà migliorare l’offerta e l’organizzazione  dell’importante azienda sanitaria salernitana» fa sapere il presidente Carmine Pecoraro, alla guida dell’Ordine di Salerno dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il direttore generale Verdoliva, nel suo discorso di insediamento, ha specificato quale sarà il percorso che porterà a rivoluzionare la sanità locale: ”Osservare, ascoltare e valorizzare attraverso un confronto costante con tutte le sue anime. Farlo diventare un polo di eccellenza che integra la funzione assistenziale, didattica e ricerca”. L’imprinting del DG è molto positivo e speriamo che le parole si trasformino in fatti e opere concrete, a partire dalla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero sino alla riorganizzazione del personale e dei servizi.

L’Ordine è pronto a collaborare con tutti i suoi iscritti al fine di migliorare l’efficienza e la qualità dell’offerta, affinché il “Ruggi d’Aragona” diventi un riferimento di eccellenza, con cure appropriate, rispettose dei pazienti e garantista di diritti e dignità per tutti i lavoratori del comparto sanitario.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE