Tecnici sanitari, apprezzamento per parole Verdoliva

L’Ordine TSRM e PSTRP di Salerno dà il benvenuto al neo direttore generale Ciro Verdoliva augurandogli buon lavoro per il bene dell’Azienda Ospedaliera Universitario “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

«Siamo convinti che il direttore Verdoliva saprà migliorare l’offerta e l’organizzazione dell’importante azienda sanitaria salernitana» fa sapere il presidente Carmine Pecoraro, alla guida dell’Ordine di Salerno dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il direttore generale Verdoliva, nel suo discorso di insediamento, ha specificato quale sarà il percorso che porterà a rivoluzionare la sanità locale: ”Osservare, ascoltare e valorizzare attraverso un confronto costante con tutte le sue anime. Farlo diventare un polo di eccellenza che integra la funzione assistenziale, didattica e ricerca”. L’imprinting del DG è molto positivo e speriamo che le parole si trasformino in fatti e opere concrete, a partire dalla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero sino alla riorganizzazione del personale e dei servizi.

L’Ordine è pronto a collaborare con tutti i suoi iscritti al fine di migliorare l’efficienza e la qualità dell’offerta, affinché il “Ruggi d’Aragona” diventi un riferimento di eccellenza, con cure appropriate, rispettose dei pazienti e garantista di diritti e dignità per tutti i lavoratori del comparto sanitario.

