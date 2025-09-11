Spazio Sud, due giorni di politica a Capaccio

Dal 12 al 13 settembre si terrà a Capaccio-Paestum (SA), nel Savoy Hotel & Spa (Via Poseidonia, 41), il quinto evento organizzato dai gruppi parlamentari Camera e Senato di Fratelli d’Italia, dedicato stavolta al Mezzogiorno. Il titolo è “Spazio Sud – Politica e società civile a confronto”.

Venerdì 12 settembre alle ore 15 previsti i saluti introduttivi di Cosimo Amente, capogruppo FdI al Consiglio regionale della Campania, Imma Vietri, deputata di FdI, e Alberico Gambino, europarlamentare di FdI.

L’apertura dei lavori è invece programmata alle 15.30, con gli interventi di Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatore FdI Regione Campania, Lucio Malan, capogruppo di FdI al Senato, Giovanni Donzelli, deputato di FdI e responsabile dipartimento Organizzazione, Fabio Roscani, deputato di FdI e presidente di Gioventù Nazionale, e Carolina Varchi, deputata di FdI e responsabile dipartimento Politiche per il Mezzogiorno. Modera il dibattito Antonio Rapisarda, direttore de Il Secolo d’Italia.

Alle ore 16.30 al via il primo panel, intitolato “Storia, radici e tradizioni: conoscere e far conoscere il nostro patrimonio culturale”. Introduzione affidata a Giulia Cosenza, Giovanna Petrenga, entrambe senatrici di FdI, e a Gimmi Cangiano, deputato di FdI. Intervengono Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura; Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia; Eike Schmidt, direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Beatrice Venezi, direttore d’orchestra; Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei. Modera Felice Naddeo, coordinatore area web del Corriere del Mezzogiorno.

Secondo panel alle 17.30: “L’Italia in regata: L’America’s Cup e l’orizzonte degli sport nautici”. Ad introdurre il dibattito previsti gli interventi di Sergio Rastrelli, senatore di FdI, e Michele Schiano di Visconti, deputato di FdI. Intervengono, moderati dal conduttore radiofonico e televisivo Federico Quaranta, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Fabrizio Cattaneo Della Volta, presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia TBA Luna Rossa; Aimone Di Savoia Aosta, senior vice president institutional and regulatory affairs Gruppo Pirelli; Carmelo Tommaso Russo, presidente del Circolo canottieri di Agropoli; Alessandra Sensini, dirigente sportiva e campionessa olimpica di windsurf; Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

Terzo e ultimo panel della giornata, con inizio alle 18.30, sarà “Il Sud riparte, l’Italia cresce”. Introduzione di Domenico Matera, senatore di FdI, e Marta Schifone, deputata di FdI responsabile dipartimento Professioni. Intervengono Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud; Walter Rizzetto, deputato di FdI e presidente Commissione Lavoro pubblico e privato; Francesco Maria Chelli, presidente di Istat; Domenico De Rosa, amministratore delegato di Smet S.p.A.; Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis; Giosy Romano, coordinatore della Struttura di missione Zes. Modera Mimmo Mazza, direttore responsabile ed editoriale della Gazzetta del Mezzogiorno.

I lavori riprenderanno il giorno successivo, sabato 13 settembre, alle ore 10.30, con il panel “Stop al caporalato: tolleranza zero per i trafficanti, più dignità per chi lavora”. Introducono Marco Cerreto, deputato di FdI, e Dario Iaia, deputato di FdI. Intervengono Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno; Sara Kelany, deputata di FdI e responsabile dipartimento Immigrazione; Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, e Dario Costantini, presidente del CNA. Modera Lodovica Bulian, giornalista Mediaset.

Alle 11.30 segue il panel “Una nuova visione geopolitica: il Piano Mattei e il dialogo con il Sud globale”. Saluti introduttivi dei deputati di FdI Salvatore Caiata e Gianfranco Rotondi. Gli interventi saranno di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Giulio Tremonti, deputato di FdI e presidente della Commissione Affari esteri e comunitari; Alfredo Cestari, presidente della Camera di Commercio Italafrica; Andrea Montanino, direttore Strategie Settoriali e Impatto Cdp; Mario Sechi, direttore responsabile di Libero; Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi. Modera Andrea Mancia, direttore de L’Opinione.

"Mezzogiorno protagonista il 12 e 13 settembre a Capaccio-Paestum (SA) nella manifestazione 'Spazio Sud', dove ministri, sottosegretari, parlamentari, dirigenti di partito, tecnici, rappresentanti delle associazioni di categoria, esponenti della società civile, giornalisti si confronteranno su quanto realizzato dal governo Meloni per il Meridione d'Italia e su quali sono ancora le sfide da affrontare. Nel ribadire la mia riconoscenza ai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia per aver scelto la Campania come sede dell'evento, ringrazio tutte le personalità partecipanti, in special modo i ministri. Il programma della manifestazione è intenso e stimolante, perché il Sud merita di essere protagonista anche nel dibattito pubblico".

Così in una nota il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania e sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

