Tartaruga marina nidifica sul litorale di Pastena.

Giovedì 15 Luglio alle ore 21.30 circa il litorale salernitano è stato visitato da una bellissima tartaruga Caretta Caretta in cerca di un luogo tranquillo dove deporre le uova.

I volontari del circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” sono stati allertati dal personale del chioschetto Royal Beach che hanno notato la tartaruga uscire dal mare e spingersi sulla spiaggetta che si trova tra il lido Colombo ed il Polo Nautico di Pastena. Immediatamente sono state attivate Capitaneria di Porto, stazione Anthon Dorh e altre associazioni tra cui Naturart che collaborano alla difesa e messa in sicurezza dei nidi di questi magnifici animali che, lentamente, stanno tornando a deporre anche sulle spiagge cittadine. Un grazie particolare va al personale del Lido Colombo e del chiosco Royal Beach che immediatamente si sono adoperati non soltanto per creare spazio attorno all’animale e preparare un ambiente tranquillo ma che hanno collaborato alla costruzione delle barriere di difesa del nido. Non altrettanto adeguata purtroppo è stata la reazione di alcune persone tra le molte presenti che hanno reso in alcuni casi difficoltosa la gestione dell’operazione, avvicinandosi alla tartaruga e minando il clima di quiete faticosamente costruito in un contesto urbano. “Questi animali sono un autentico dono per le nostre spiagge e per i nostri mari” afferma Alessandra De Sio, presidente di circolo “stanno timidamente tornando a visitare i nostri litorali e ciò che ci si aspetta ogni volta è un grande rispetto e senso di responsabilità. Quando una femmina decide di deporre le uova perlustra la zona e se si sente insicura può scegliere anche di andare via, è per questo che lasciarla serena, in silenzio e nascondere la propria presenza è un gesto dovuto. In un momento di enorme difficoltà per il nostro Pianeta, di inquinamento marino a livelli insostenibili, anche un solo uovo è prezioso.”

Il nido attualmente presidiato, sarà sorvegliato da volontari che si daranno il cambio fino alla schiusa che avverrà tra 45/70 giorni.

Cogliamo l’occasione per ricordare le regole di comportamento in caso di avvistamento di una tartaruga marina in difficoltà o in avvicinamento al litorale per la deposizione: